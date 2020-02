Tensión en Barcelona: Messi estalló contra el director deportivo

Primero fueron las versiones de peleas entre los jugadores. Y ahora Lionel Messi hizo pública la grieta en el plantel de Barcelona, esta vez contra el director deportivo del club, Eric Abidal. El exfutbolista y dirigente había sido duro con los jugadores y el capitán rosarino redobló la apuesta. El cambio de entrenador tras la salida de Ernesto Valverde no aquietó las aguas.

En las últimas horas, Messi publicó un mensaje en las historias de Instagram contra Abidal, quien había acusado a los jugadores de no trabajar mucho con el entrenador anterior. En la imagen, el astro argentino cita una entrevista del diario Sport de España a Abidal y lo critica públicamente: «Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo a hacerse cargo de las decisiones que toma.», comienza el mensaje de Messi quien le traslada el peso a los altos mandos de Barcelona: «Creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas».

¿Que había dicho Abidal? «Tras el clásico empezamos a concretar la marcha de Valverde (…) Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho», sentenció el francés en una entrevista con el diario Sport. Explosión.

La frase que enojó a Messi

«Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo a hacerse cargo de las decisiones que toma. Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas»

Hace rato que las versiones de una grieta con cada vez más insistentes en seno del club azulgrana. Así como también los rumores que indican que Messi ya no está tan cómodo como antes.

Messi y Abidal fueron compañeros. El francés jugó en Barcelona entre 2007 y 2013. Su momento más duro fue en 2011, cuando se le detectó un cáncer de hígado. El francés siempre recuerda esos tiempos que logró superar con una anécdota.

«Les hice un video a los jugadores antes de un partido para animarlos. ¿Sabés que me dijo Messi? ‘No nos envíes más cosas así, que nos hace daño’. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía ‘chicos, ánimo’, pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos», contó Abidal, en enero de 2018, en el diario AS, no a modo de recriminación, sino para contextualizar cómo sobrellevaba la enfermedad.

Son días convulsionados en la intimidad del mundo Barcelona. Mientras el equipo empieza a buscar su nueva identidad tras la destitución de Ernesto Valverde y la asunción de Quique Setién, y luego de perder la cima de la Liga que hoy lidera Real Madrid, en los medios españoles se habla de un momento de tensión e incertidumbre dentro del plantel profesional. Y el desconcierto se trasladó a un episodio durante la semana pasada: una discusión entre de dos «pesos pesados».

Según informa Diario AS, en la sesión de entrenamiento matutina del pasado martes, se produjo un incidente entre dos grandes referentes del vestuario que no fueron expuestos con sus nombres. ¿Qué pasó? Casi al final de la práctica, durante un partido informal, los jugadores se encararon luego de que uno de ellos intentara un lujoso regate que la «víctima» no entendió muy bien.

«Hubo reproches y el asunto subió de tono. Los propios compañeros fueron los que pusieron orden y la cosa no fue mucho más allá entre dos de las vacas sagradas del vestuario del Barça», se destacó en el diario español que divulgó el conflicto. «Este incidente puntual, que en otro contexto se tomaría como uno liviano, toma cierta trascendencia por la situación errática en la que parece sumido el club desde que empezó el 2020. Y revela mar de fondo en el vestuario, ya que la destitución de Valverde ha dejado un sabor amargo: algunos jugadores han sido señalados por bajarle el pulgar y eso generó tensiones entre ellos», se agregó en el texto.

Además, también se apuntó otro hecho que desató dudas: el domingo pasado en el duelo ante Levante, y por segundo partido consecutivo, el equipo dejó de hacer la famosa arenga previa a todos los partidos, que era encabezada por los capitantes Lionel Messi y Gerard Piqué. ¿Qué dijo el técnico Setién en conferencia de prensa? Que desconocía la existencia del ritual.