Sueño cumplido para un jujeño que quería conocer el estadio de Vélez

Un twitter desesperado y la intervención Departamento de Relaciones Públicas del club lograron que el jujeño Fernando Ontiveros, su mujer y su hija Alessa de 6 años cumplan el sueño de conocer el estadio de Vélez Sarsfield.

«Buenos días. No sé si leerán este mensaje. Necesito ayuda. La semana que viene estaré viajando desde Jujuy por primera vez en mi vida para conocer nuestro estadio, un sueño que tuve durante toda mi vida, no solo un sueño sino el sueño de mi vida. No pido cosas materiales ni nada por el estilo, solo pido conocer el estadio, saber qué día abre, si podría aunque sea dar una vuelta por la cancha donde dieron vueltas nuestras leyendas, ver nuestras copas, y podría hace una lista interminable de las cosas que desearía. Y lo más importante de todo para mí cumplirle el sueño a mi hija de 6 añitos. Gracias de corazón».

El posteo en twitter de Fernando no pasó desapercibido para el Departamento de Relaciones Públicas del club. La búsqueda en el padrón societario permitió ubicarlo, y la comunicación devino en una invitación formal con un objetivo primordial: concretarle el anhelo.

Los colaboradores del Área conducida por María Eugenia Passarello se movieron con premura y diagramaron un itinerario para concretar el deseo de Fernando. La recorrida arrancó en el Hall Central (en la vitrina que guarda los trofeos conseguidos por los equipos velezanos a lo largo de la historia); continuó en la zona mixta y la línea de tiempo; prosiguió en los camarines donde se cambian los jugadores del plantel profesional previo y post partidos; y se prolongó en el Salón que utiliza Gabriel Heinze para brindar sus conferencias.

Siempre flanqueado por su esposa Verónica Quiroga, y su pequeña hija Alessa, Fernando se detuvo por largos minutos en cada una de las paradas planificadas.

Pero, sin dudas, el momento de mayor emoción se produjo en el estadio. Con pasos cortos Ontiveros ingresó al Amalfitani y apenas pisó el césped, sobre la línea de cal lateral, se hincó, apoyó su cabeza en el terreno de juego, regó de lágrimas de alegría la gramilla y así estuvo por extenso lapso.

Sobre cómo y porqué se hizo hincha dijo: «nací y lo primero que dije fue: yo soy de Vélez. Alguna vez mi papá me quiso regalar una camiseta de Boca y yo le dije no, soy de Vélez», agregó entre risas.

Residir lejos apareja complicaciones para seguir la campaña de tu equipo, Fernando lo explica: «Mi tío me ayudó un montón. El pagaba los codificados y yo me iba a su casa a ver los partidos. Cuando no podía los escuchaba en una radio chiquita que tenía mi abuelo, una radio azul. Era difícil verlo en la tele».

«Tengo grandes recuerdos de verlo en cancha cuando jugaba con Gimnasia, y viajé a Salta para verlo por Copa Argentina», rememoró, al tiempo que contó alguna anécdota risueña de esas experiencias.

🔵⚪🔵 Nacido, criado y residente en Jujuy, Fernando Ontiveros pudo cumplir su sueño: conocer el Estadio José Amalfitani. Una increíble historia de amor a distancia con final feliz. 👨🏻‍💻 https://t.co/s8mZQ1ExEZ pic.twitter.com/piz875Re5X — Vélez RR. PP. (@VelezRRPP) March 6, 2020

Ya más suelto, tras la carrada de emociones, el jujeño reveló que esto es un sueño que venía postergando hace tiempo, por motivos económicos no se podía, y resaltó: «la vida es corta y esto es el sueño de mi vida. Pisar la cancha, estar con las copas, sentarme en el banco donde se sientan los jugadores. Son metas, son deseos y son sueños y hoy los pude cumplir. Gracias a todos. Esto es algo que va a quedar guardado en mi corazón», y añadió entre sollozos: «aunque viva muy lejos, a muchos kilómetros, esta es mi casa. Me sentí como si estuviera ahí».

En cuanto a las figuras que más admira el primer lugar se lo lleva Chilavert, y comenta: «yo empecé jugando de arquero y me llamaban Chilavert». Y sin solución de continuidad enumera jugadores que se instalaron en sus retinas tales los casos de Bassedas, Juan Manuel Martínez, Moralez, Silva, Cordone, Bardaro y tantos más. y combina su relato con el sufrimiento que padeció en la Superfinal ante Newell´s en Mendoza, y lo que lloró con la eliminación de la Libertadores 2010.

Con la compañía de su mujer y su adorada hija, y luego de casi dos horas matizadas de profunda dicha, Fernando, que llegó y se fue ataviado con indumentaria velezana, y recibió merchandising de la institución, siguió recorriendo las instalaciones del Club.

Faltaba el postre, para que el fin de semana del oriundo de Jujuy fuera «All inclusive». Y el postre se lo sirvió el domingo la formación conducida por Heinze, que derrotó a Argentinos Juniors y le bajó la persiana a tres jornadas de cuento para este joven norteño, quien aprovechó el convite para capturar fotografías posando junto a varios de los protagonistas estelares de la noche de festejos en Liniers.

Finalizado el tour le puso voz a sus sensaciones: «gracias por la visita guiada que programó Relaciones Públicas. Estoy muy agradecido con todos. Ha sido una experiencia única, inimaginable, irrepetible. Vi lugares hermosos», finalizó.