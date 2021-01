¿Se suspenden los Juegos Olímpicos? Versiones cruzadas sobre el evento que espera el mundo del deporte

Se viven días decisivos para saber qué sucederá con los Juegos Olímpicos de Tokio. Si bien ya habían sido aplazados en 2020 por la pandemia del coronavirus, todo indicaba que podrían llevarse adelante entre el 23 de julio y el 8 de agosto de este año.

Sin embargo, tras el nuevo rebrote de la enfermedad que se vive en distintos países del mundo, entre ellos Japón, empieza a tomar cada vez más fuerza la posibilidad de que el evento se cancele definitivamente.

En la jornada del jueves se escucharon versiones cruzadas. Mientras que en el Comité Olímpico expresan que todo sigue su curso para que los Juegos se celebren según lo establecido, el diario The Times citó a un importante miembro del gobierno japonés que aseguró que el anuncio de la suspensión es “inminente”.

“Los Juegos, ya postergados, ahora están condenados”, explicó esta fuente anónima al medio británico, mientras que adelantó que ahora buscarán la forma adecuada de anunciar la cancelación e intentarán quedar bien parados para ser anfitriones en 2032, luego de París 2024 y Los Ángeles 2028.

“Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es de que es demasiado difícil que se pueda realizar los Juegos este año”, agregó.

Japón restableció el estado de emergencia tras los casos récord de coronavirus en gran parte de su territorio, incluido Tokio y sus alrededores. Una encuesta reciente entre la población de este país dice que más del 80% de los ciudadanos prefieren un nuevo aplazamiento o una suspensión definitiva.

El COI no ve razón para la suspensión de los Juegos Olímpicos

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, mostró una postura completamente distinta a la que habrían expresado desde el gobierno japonés. Es optimista sobre la posibilidad de celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio y señaló que no existe “ninguna razón” para pensar que la competencia no arrancará el 23 de julio. A su vez, desveló que no hay un “plan B” pese a la evolución de la pandemia.

“En este momento, no tenemos ninguna razón para pensar que los Juegos Olímpicos no comenzarán el 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio”, dijo Bach en una entrevista con la agencia de noticias Kyodo de Japón y agregó: “Por eso no existe un plan B y por eso estamos totalmente comprometidos con hacer que estos Juegos Olímpicos sean seguros y exitosos”.

En este sentido, Bach se mostró en consonancia con el comité organizador. “La realización de los Juegos mantiene un rumbo inflexible y, en esta etapa, no estamos discutiendo nada más”, dijo su director general, Toshiro Muto.