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El Pre-Trasyunga de mountain bike se corrió en Tierra Brava

Participaron de la competencia corredores de todo el NOA.

Deportes

En el circuito Tierra Brava, se corrió este domingo la prueba Pre-Trasyunga, con una gran convocatoria de bikers, desde todo el NOA se hicieron presentes.

Fue una competencia individual, mientras que el Trasyunga a correrse entre el 10 y 11 de julio será por pareja. Es por ello que la prueba sirvió para encontrar la pareja de competencia de acuerdo a los tiempos marcados.

Las posiciones fueron las siguientes:

PROMO “C”

1- CLAUDIO BERAYRA – PERICO

2- GRUBER ULRICO – SAN SALVADOR

3- CARLOS ERBETTA – LA PLATA

MASTER “D”

1- JOSE NUÑEZ – SAN SALVADOR

2- PABLO ORDOÑEZ – SAN SALVADOR

3- JORGE FARFÁN – SAN PEDRO

PRO

1- FRANCO DELGADO – SALTA

2- JAVIER MACIAS – SALTA

3- CESAR LETTOLI – EL CARMEN

DAMAS A

1- MARIA EMILIA MUÑOZ – SAN SALVADOR

2- IVANA MARISOL BARRERA – TARTAGAL

3- VERONICA GARAY – SAN PEDRO

CALIDAD DE VIDA

1- VICTOR MARTINEZ – PERICO

2- FERNANDO FERNÁNDEZ – PERICO

3- VÍCTOR CAUDANA –SAN PEDRO

DAMAS B

1- GABRIELA CASTILLO – SAN SALVADOR

2- GRACIELA SÁNCHEZ – SALTA

3- VERONICA TUQUINA SAN PEDRO

DAMAS PROMOCIONALES

1- CARLA CORTÉS – SAN PEDRO

2- CAROLINA NAVARRO -SAN PEDRO

3- PAULA SÁNCHEZ – SAN PEDRO

MASTER C

1- ENRIQUE ROJAS – PERICO

2- HECTOR CORO – SAN SALVADOR

3- JOSE RODRIGUEZ – PERICO

PROMO B

1- MATIAS SAEZ – SAN PEDRO

2- JORGE CLADY – SAN SALVADOR

3- SERGIO RUIZ – PERICO

PROMO A

1- MATÍAS GAINZA – SAN PEDRO

2- EZEQUIEL ESQUITE – PERICO

3- GABRIEL SUAREZ – PERICO

MASTER B2

1- NICOLÁS GRANARA – SAN SALVADOR

2- HUMBERTO LENIS – ORAN

3- LEONARDO HERRANDO – METAN

MASTER B1

1- CRISTIAN VILLAGRA – SALTA

2- EDUARDO CONDORI – PERICO

3- ALEJANDRO MORENO – PALPALÁ

MASTER A2

1- PABLO CHIMIRRI – SALTA

2- GERARDO RICOTTI – SAN SALVADOR

3- DANIEL GRISO – TARTAGAL

MASTER A1

1- SERGIO TERRADEZ – PERICO

2- NICOLÁS VALENZUELA – SAN SALVADOR

3- CRISTIAN MORCILLO CASTILLO – TARTAGAL

ELITE

1- SANTIAGO VALDIVIESO – HUMAHUACA

2- GONZALO RODRÍGUEZ – EL CARMEN

3- DIEGO TEJERINA – SAN SALVADOR

SUB 23

1- AGUSTÍN ZANNIER – SALTA

2- MATEO GERON – SALTA

3- ALBERTO ESPINOZA – SS

CADETES

1- JOAQUIN GARZON – SANTA CLARA

2- FACUNDO DURAN – TARTAGAL

3- BENJAMIN YAMIN – PERICO

MENORES

1- ULISES CORTINEZ – PERICO

2- MARTIN SALAZAR – TARTAGAL

3- ALEJO SAYAVEDRA – VAQUEROS

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