El Pre-Trasyunga de mountain bike se corrió en Tierra Brava
Participaron de la competencia corredores de todo el NOA.
En el circuito Tierra Brava, se corrió este domingo la prueba Pre-Trasyunga, con una gran convocatoria de bikers, desde todo el NOA se hicieron presentes.
Fue una competencia individual, mientras que el Trasyunga a correrse entre el 10 y 11 de julio será por pareja. Es por ello que la prueba sirvió para encontrar la pareja de competencia de acuerdo a los tiempos marcados.
Las posiciones fueron las siguientes:
PROMO “C”
1- CLAUDIO BERAYRA – PERICO
2- GRUBER ULRICO – SAN SALVADOR
3- CARLOS ERBETTA – LA PLATA
MASTER “D”
1- JOSE NUÑEZ – SAN SALVADOR
2- PABLO ORDOÑEZ – SAN SALVADOR
3- JORGE FARFÁN – SAN PEDRO
PRO
1- FRANCO DELGADO – SALTA
2- JAVIER MACIAS – SALTA
3- CESAR LETTOLI – EL CARMEN
DAMAS A
1- MARIA EMILIA MUÑOZ – SAN SALVADOR
2- IVANA MARISOL BARRERA – TARTAGAL
3- VERONICA GARAY – SAN PEDRO
CALIDAD DE VIDA
1- VICTOR MARTINEZ – PERICO
2- FERNANDO FERNÁNDEZ – PERICO
3- VÍCTOR CAUDANA –SAN PEDRO
DAMAS B
1- GABRIELA CASTILLO – SAN SALVADOR
2- GRACIELA SÁNCHEZ – SALTA
3- VERONICA TUQUINA SAN PEDRO
DAMAS PROMOCIONALES
1- CARLA CORTÉS – SAN PEDRO
2- CAROLINA NAVARRO -SAN PEDRO
3- PAULA SÁNCHEZ – SAN PEDRO
MASTER C
1- ENRIQUE ROJAS – PERICO
2- HECTOR CORO – SAN SALVADOR
3- JOSE RODRIGUEZ – PERICO
PROMO B
1- MATIAS SAEZ – SAN PEDRO
2- JORGE CLADY – SAN SALVADOR
3- SERGIO RUIZ – PERICO
PROMO A
1- MATÍAS GAINZA – SAN PEDRO
2- EZEQUIEL ESQUITE – PERICO
3- GABRIEL SUAREZ – PERICO
MASTER B2
1- NICOLÁS GRANARA – SAN SALVADOR
2- HUMBERTO LENIS – ORAN
3- LEONARDO HERRANDO – METAN
MASTER B1
1- CRISTIAN VILLAGRA – SALTA
2- EDUARDO CONDORI – PERICO
3- ALEJANDRO MORENO – PALPALÁ
MASTER A2
1- PABLO CHIMIRRI – SALTA
2- GERARDO RICOTTI – SAN SALVADOR
3- DANIEL GRISO – TARTAGAL
MASTER A1
1- SERGIO TERRADEZ – PERICO
2- NICOLÁS VALENZUELA – SAN SALVADOR
3- CRISTIAN MORCILLO CASTILLO – TARTAGAL
ELITE
1- SANTIAGO VALDIVIESO – HUMAHUACA
2- GONZALO RODRÍGUEZ – EL CARMEN
3- DIEGO TEJERINA – SAN SALVADOR
SUB 23
1- AGUSTÍN ZANNIER – SALTA
2- MATEO GERON – SALTA
3- ALBERTO ESPINOZA – SS
CADETES
1- JOAQUIN GARZON – SANTA CLARA
2- FACUNDO DURAN – TARTAGAL
3- BENJAMIN YAMIN – PERICO
MENORES
1- ULISES CORTINEZ – PERICO
2- MARTIN SALAZAR – TARTAGAL
3- ALEJO SAYAVEDRA – VAQUEROS