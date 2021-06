Carlos Tevez se quebró al despedirse de Boca: “No estoy en condiciones de dar más”

Carlos Tevez se despide de Boca. El ciclo que empezó en 2001, año en el que debutó, terminó con una conferencia de prensa: “Pensé que nunca iba a llegar este momento. Se me hace difícil decirlo, pero acá estoy para avisarles que no sigo en el club”.

El Apache reveló que no tiene claro si seguirá jugando al fútbol: “Hoy te digo que no. Pero tal vez en tres meses me levanto de la cama y te digo que sí. Pero en Boca ya no será. No tengo nada más para dar”.

“Estoy contento con mi decisión porque no tengo más nada para dar. Como jugador lo di todo, por eso estoy feliz. Boca me necesitaba al 120% y no estoy preparado para eso. Todos en mi familia son de Boca y no puedo mentirles a ellos”, dijo.

Y agregó: “No estoy en condiciones para dar más. No pude ni hacer el duelo por la muerte de mi padre. Agradezco a la dirigencia y al cuerpo técnico. También a mis compañeros. A toda la gente del club que trabaja. A todos”.

“La gente me pedía que esperara hasta diciembre, que aguantara a que los hinchas pudieran volver a la cancha. Pero no puedo esperar. Mi satisfacción es quedarme con la última vez que nos vimos, con Maradona en la cancha. Mi viejo me vio jugar a la pelota y salir campeón”, dijo entre lágrimas.

Tevez se mostró muy seguro de su decisión. Se quebró de la emoción. Pero mantuvo con firmeza su idea: entiende que ya no está en condiciones de defender la camiseta que tanto ama. “Boca es mi vida, no puedo fallarle”, explicó.

El delantero de 37 años tomó la decisión de cortar su contrato.

“Necesito ser papá, ser hijo para mi mamá. La verdad es que no sé qué va a pasar con mi carrera”, dijo el Apache, dejando en claro que no tiene nada arreglado con ningún otro club.

Fuente: Todo Noticias.