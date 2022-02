Una piloto jujeña competirá en la primera carrera de mujeres en la historia argentina

En Río Negro se correrá la primera carrera de automovilismo de mujeres de la historia argentina y Jujuy tendrá una representante. Se trata de Silvina Rodríguez, corredora desde hace 20 años en la provincia.

La piloto vive con gran alegría y «muchísima emoción» la invitación al evento, que tendrá lugar los días sábado 12 y domingo 13 de febrero en Viedma. «La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, pensó este desafío para reunir a todas las mujeres piloto del país que son muy pocas», contó en diálogo con AM630-LW8.

«Qué bueno que tengamos este lugar y poder cumplir un sueño«, expresó Silvina sobre el desafío que se avecina y que la encuentra con dos décadas de experiencia entre los fierros.

«Ahora hay una visión diferente pero empecé hace 20 años. Era toda una novedad que compita. Empecé en el 2002 en el Víctor Hugo Brills por primera vez, fue algo muy lindo que quería hacer de niña. Esperé a ser mayor de edad, a mi primer sueldo lo invertí en mi auto de carreras y me dediqué a correr», relató sobre sus comienzos.

«Participé en campeonatos, logré un ganar uno en Salta como única mujer piloto y representante de Jujuy, eso me impulsó a seguir», destacó en cuanto camino que lleva recorrido y contó que durante muchos años fue la única mujer en integrar los circuitos de la provincia, hasta que en los últimos años se sumaron dos corredoras.

«La particularidad del automovilismo es que no hay categoría mujer y hombre: hay una sola. Tampoco hay diferencia como para hacerlo, en el automovilismo hay que estar preparado en todo sentido, físicamente y psicológicamente. Es concentración, responsabilidad, ganas y coraje al acelerar», explicó.

SUMARSE A UN DEPORTE HISTÓRICAMENTE MASCULINO

«El automovilismo es caratulado como 100% masculino pero siempre hubo alguna mujer que se animó, que se presentó y demostró que tenemos las mismas habilidades y ganas de compartir este deporte«, sostuvo Silvina.

En cuanto a su experiencia personal, contó: «al principio me costó, por ahí no se tomaba en serio mi participación, creían que estaba jugando y era complicado. En Salta me hicieron sanciones que no tenían nada que ver. Estaba todo bien cuando andaba atrás pero cuando empecé en los primeros lugares se complicó, los pilotos se quejaban. No chocaba a nadie, me sancionaban y no había fundamento», detalló.

A pesar de las dificultades, instó a las «fierreras» a no dudar en sumarse al deporte. «A las mujeres les digo que se animen, que luchen por su sueño que tarde o temprano llega», cerró.