Naimid consiguió el primer carnet no binario del fútbol argentino

Naimid Cirelli nació en Liniers, creció en Versalles y su vida siempre estuvo vinculada al club Vélez Sarsfield. Sin embargo, recién ahora puede sentirse él mismo dentro de la institución: la semana pasada, se convirtió en la primera persona no binaria en tener un carnet de socio que refleja su identidad de género autopercibida.

El proceso que derivó en este hecho histórico comenzó hace algunos meses cuando Naimid, que tiene 31 años y es periodista, entró a la página web del club con la intención de asociarse. Pronto vio que en el casillero de “Sexo” había solo dos opciones: femenino o masculino. Ninguna de esas alternativas encajaba con la identidad de este hincha de Vélez, que se autopercibe como una persona no binaria y pide ser mencionado con pronombre masculino.

“Vélez tiene un Departamento de Género y en la página web hay artículos sobre eso. Por eso me animé a mandar un mail. Pensé: ‘Me tiro un lance’. A las tres horas me respondieron: me agradecieron por escribirles, por plantear mi inquietud y se pusieron a disposición”, contó Naimid.

Luego de ese intercambio de mails y de algunas conversaciones se abrió un proceso que duró siete meses, pero que terminó con una foto en la que Naimid muestra una enorme sonrisa y exhibe ante la cámara su carnet como “primer socie no binarie de la historia de Vélez”, según publicó en sus redes.

UNA VIDA LIGADA A VÉLEZ

“Soy de Liniers, nací ahí y toda mi familia es de la zona, mis abuelos son de Versalles. Mi relación con el club de niño fue cercana: iba a un colegio al que iban muchos jugadores de la Reserva y yo era socio e iba a la pileta. Nunca fui apasionado del fútbol, pero la institución sí estaba dentro de mi vida y de lo cotidiano”, relató el periodista.

Su familia paterna fue la que propició el vínculo con Vélez. Su papá, su tío y su abuelo son hinchas del club. Pero fueron las mujeres las que fortalecieron esa ligazón con el Fortín: su bisabuela Florencia recibió un diploma como vitalicia y su abuela Aída, ya fallecida, también fue socia. “Yo sabía que no hacía falta, pero cuando me acerqué, llevé su carnet para que vean que soy de Vélez ‘posta’, que hay una genealogía en mi familia que me permite ser del club”, sostiene y ríe.

De hecho, algunos de sus recuerdos de la niñez están teñidos de esa pasión familiar por el fútbol: “Cuando se ganó la Copa Intercontinental en Japón en el ‘94, yo tenía tres años. Mi papá me llevó a la cancha, el equipo dio la vuelta olímpica, después abrieron el campo de juego para que bajemos y yo estuve ahí”. Sin embargo, con el correr de los años fue perdiendo contacto con la institución.

Su proceso de transición y el momento de reconocimiento público como una persona no binaria se dio durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Al mismo tiempo, también crecieron las ganas de empezar a ir a un lugar para hacer deporte y de encontrar, junto a su marido, “D”, cierto sentido de comunidad. ”Ahí volvió rápido Vélez a mi cabeza”, destacó.

LA IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS DE GÉNERO EN LOS CLUBES

A pesar de que tuvo una espera de casi siete meses, Naimid repasa el proceso de entrega de su carnet como persona no binaria como una experiencia agradable. De hecho, la credencial que le dieron no dice la palabra “Socie” (aún están haciendo el proceso para poder incluir el lenguaje inclusivo en el sistema), sino que dice que es el “Socio” (y luego el número) y más abajo dice que es la “Socia”, seguido de su nombre y apellido. “A mí me parece muy divertido”, celebró.

“Es mi primer reconocimiento como persona no binaria dentro de una institución y es en mi barrio”, subraya Naimid, que aún no pudo tramitar su nuevo DNI debido a que por trabajo tiene que viajar seguido al exterior y hay muchos países que aún no reconocen la “X” en el casillero que identifica al género de la persona.

Este recorrido le dejó tres valiosos aprendizajes al periodista. El primero es la importancia de que las políticas de género en los clubes sean visibles hacia el exterior. “Yo no hubiese escrito a Vélez si no tuviese un área específica y si en su página no dijera explícitamente que tienen una perspectiva de género. Eso me aseguraba que iba a hablar con una persona que no me iba a agredir”.

Naimid aprendió, además, que “las decisiones políticas no alcanzan, los cambios requieren cuestiones operativas para llevarlos a cabo”. Y detalló: “Hay estructuras, y hay decisiones que tomar a nivel micro y macro. Los procesos son largos. Si del otro lado hay gente que se comunica y te acompaña, se hace más fácil. Si no hubiese sido así, yo lo hubiese descartado, hubiese probado en otro lado o directamente hubiese descartado la posibilidad de hacer deporte lo que hubiera sido frustrante y triste”.

“Lo último es que no me había dado cuenta de que Vélez no solo es mi equipo, es mi barrio. Yo soy de Liniers, mis abuelos son de Versalles, me mudé a Villa Luro y ahora vivo en Ciudadela. Es decir, siempre estuve alrededor del club, me cruzaba con camisetas todos los días y no me daba cuenta de la importancia que tiene en términos simbólicos que ese espacio te diga ‘Bienvenide’”, remarcó.

LA CONTRACARA DEL ORGULLO: LA VIOLENCIA Y LAS AGRESIONES

Cuando se difundió la noticia de que Naimid había recibido su carnet no binario, en las redes sociales comenzaron a brotar algunos comentarios agresivos, discriminatorios y violentos. Los de menor virulencia eran los que preguntaban a qué baño iría dentro del club o si pagaría un abono de Damas o de Caballeros.

“A la gente del área de Género yo le pedí que sigamos discutiendo las cosas, pero conmigo adentro. No es lo mismo no ser parte del club a que yo ya empiece a participar de las actividades o que pueda ir a la cancha”, explicó.

Le pasa en el club y le pasa en la vida. El periodista sabe que todos los días se va a topar con personas que no saben qué es una persona no binaria o que nunca se cruzaron con una: “Me encontré en un montón de conversaciones con gente que genuinamente tenía preguntas. Estaba bueno responder y tener conversaciones. Fue un proceso emotivo y divertido, nunca me sentí incómodo”.

Pero, lamentablemente, también hay una contracara: “Es doloroso y horrible que haya mensajes de odio. Hay comentarios que son agresivos y eso es violencia pura. Yo no entro en esas conversaciones, intento enfocarme en todo lo otro que me pasa: de 100 comentarios, 50 son dulces y de mucho cariño. Tengo capturas de un montón de esos mensajes para recordar todas las cosas buenas que tiene el hecho de poder hablar”.

DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO: UNA HISTORIA PERSONAL QUE SE CONVIRTIÓ EN UN EJEMPLO PARA OTROS CLUBES

Naimid quiere volver a la Argentina cuanto antes para poder estrenar su carnet no binario e ir al estadio José Amalfitani a ver un partido. Espera poder ir con su marido y con los amigos y amigas que ya se hizo en esta vuelta a la institución.

“Yo me preguntaba por qué toda esta gente que no conozco se siente tan orgullosa, se pone contenta y me tira cariño. Mi marido me dijo: ‘Eso es el fútbol, es mucha gente que tiene el mismo sentimiento que vos y que te va a dar la bienvenida’”, comentó.

Muchas veces, las personas que integran el colectivo LGBT y que lo expresan abiertamente sienten el peso de que todas tus acciones individuales tengan que tener un componente de activismo. Naimid contó cómo vivió esta experiencia en Vélez: “Yo en lo personal quiero ir al club y empezar a disfrutarlo, pero lo individual se vuelve político. Está bueno que las personas rompan sus propios prejuicios sobre cómo puede ser la vida de una persona no binaria tan solo con verme caminando con mi marido por el club, sentándonos en el bar a tomar un café o yendo a jugar a la pelota o a natación”.

“La verdad es que esto nunca fue una acción para embanderarme en una cuestión de activismo, la realidad es que quiero ser socio de Vélez. Pero esto implicaba muchos cambios y el club estaba dispuesto a hacerlos. Eso me pareció maravilloso y se puede replicar en otros espacios”, se ilusionó.

Ser una persona no binaria, ser de Vélez. Componentes identitarios que pueden parecer no tener nada que ver uno con el otro, pero que en Naimid son cruciales para forjar su personalidad: “Todo esto tiene que ver con mi propia búsqueda, con reencontrarme con la historia de mi club y de mi barrio. A la cancha voy a ir con mis amigues y con mi marido, con la esperanza de generar nuestra propia historia dentro del club, como cualquier persona del barrio y como cualquier familia”.

PRIMER CARNET NO BINARIO EN VÉLEZ: UNA DECISIÓN HISTÓRICA QUE SIENTA UN PRECEDENTE

Paula Ojeda es abogada y es la titular del área de Género de Vélez. Es, además, una persona clave en la historia de Naimid: “Todo comenzó primero con una conversación, un acercamiento y una contención. Era la primera vez que nos sucedía una situación como esta, si bien sabíamos que nos iba a llegar esta inquietud en algún momento porque venimos trabajando para promover la inclusión y la trasformación de la institución, para tener un club más amplio y más diverso”.

“Fue un trabajo entre distintos departamentos, como el de Género y el Socios, para modificar la cuestión de informática porque los formularios y los carnets están hechos con un sistema de hace mucho tiempo. Y, si nos ateníamos al estatuto, que es muy antiguo, este no prevé una situación como esta y tampoco la ley de Identidad de Género. Por eso se tuvo que trabajar para modificar el formulario, que era una de las cosas que a Naimid más le importaba: que no figuren solo como opciones ‘Masculino’ o ‘Femenino’. Fue un proceso largo, de transformación y de trabajo, hasta poder lograrlo”, precisó sobre los entretelones de esta medida histórica en el deporte argentino.

Consultada sobre los mensajes de odio en las redes sociales, Ojeda fue clara: “Tratamos de sacar lo positivo de todo esto: con mucho o poco trabajo, hicimos feliz a una persona que se identifica con nuestros colores y que tenía la necesidad y las ganas de ser socio del club”.

“Hacemos un esfuerzo muy grande para llevar adelante una institución libre de violencias, de discriminación, de hostigamiento y de acoso. Además, promovemos este tipo de acciones para darle lugar dentro del club a cada persona que quiera pertenecer y sentirse incluida. Estoy muy satisfecha por lo que se hizo: la sonrisa del nuevo socio al entregarle el carnet lo dice todo. Ya con eso es suficiente”, concluyó.

