Carlos Zambrano rompió el silencio luego de su pelea con Benedetto

Carlos Zambrano habló por primera vez de la pelea que protagonizó con Darío Benedetto en el túnel camino a los vestuarios de la cancha de Racing Club, el último domingo por la fecha 13 de la Liga Profesional. El defensor peruano no se había expresado hasta el momento y solo había compartido un tuit pocas horas después del incidente en Avellaneda, donde Boca Juniors empató sin goles, con un final polémico por el claro penal que no sancionó Fernando Rapallini para el Xeneize.

“Partido complicado, pero ‘La Entrega’ no se negocia”, fue el escueto mensaje que el zaguero de 33 años escribió en su cuenta de Twitter. Se sumó su hermano, quien en la misma red social ironizó: “Jamás vi tantas fotos y tantos videos de mi hermano después de un partido. Es más, casi nunca lo ponchan”. Por supuesto, el mensaje era en alusión a la cantidad de veces que la transmisión enfocó el golpe que tenía en su pómulo izquierdo.

Este miércoles, pocas horas antes del partido que Boca Juniors disputará ante Rosario Central por la fecha 14 del torneo local, Carlos Zambrano compartió una historia de Instagram en el que muestra total optimismo de cara al duelo que tendrán por la noche frente al equipo de Carlos Tevez en la Bombonera. “Buenos días, hoy se gana”, publicó el zaguero.

Sin embargo, fue la nota que le concedió al diario Trome de Perú lo que tomó mayor trascendencia, ya que hasta el momento no había puntualizado sobre la pelea. En dicho medio, el defensor dio detalles de la pelea que tuvo con Benedetto y mostró su enojo por los dos partidos de sanción que recibió y que terminará cumpliendo el próximo domingo ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la 15° jornada.

En primera instancia, Zambrano mencionó que las secuelas en su rostro ya fueron superadas. Además, reveló que recibió un golpe de puño por parte del Pipa Benedetto. No obstante, posteriormente aceptó las disculpas solicitadas por su compañero de equipo. “No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón. Fue un guantazo, no me lo esperaba… Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, afirmó.

La misma fuente, le consultó a Carlos Zambrano respecto a su opinión por las diferentes reacciones en los medios argentinos e internacionales luego de conocerse su controversia con Benedetto en el partido disputado en el estadio el Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, evitó pronunciarse. “No soy mucho de ver las noticias que se publican acá (Argentina), prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”, aseguró el defensor peruano.

Por otro lado, Zambrano se refirió a la suspensión por dos partidos debido al incidente del último fin de semana. El futbolista de 33 años mostró su disconformidad con el castigo y aseguró que le parece injusta. “No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”.

Por su parte, Riquelme dio a conocer su postura por el percance entre los futbolistas. Lo calificó como una “discusión” y que les toca “reflexionar. Es momento de que ellos piensen”. El ídolo y actual vicepresidente de Boca Juniors insistió en que lo ocurrido debió quedar en el “vestuario”. Pero, también aseguró que ambos jugadores sostuvieron una charla y llegaron a resolver sus diferencias.

Fuente: Infobae