Se cumplen 20 años de la Generación Dorada que dejó un legado mundial

El 4 de septiembre de 2002, hace 20 años, Argentina le ganó 87 a 80 a Estados Unidos en un partido de la segunda ronda del Mundial de Indianápolis 2002. Ese resultado fue una puñalada directa al corazón del Dream Team conformado por jugadores de la NBA, que llevaba invicto 10 años y 58 triunfos, y un hito para el deporte argentino.

Se trata de una gesta histórica de la Generación Dorada que, como todo acontecimiento importante, va ganando valor a medida que pasa el tiempo. Y además, con el que acuñaron su apodo. En esta fecha especial, bien vale el recuerdo.

A partir de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 el Seleccionado de los Estados Unidos comenzó a estar conformado por jugadores de la NBA. Esto quería decir que antes del salto inicial el resultado estaba casi puesto. El país se acostumbró a cosechar victorias. Una tras otra. Hasta que le tocó enfrentarse, en su casa, a un conjunto argentino con incipientes estrellas que venía de colgarse el oro en el FIBA Américas 2001 de Neuquén y que tenía como objetivo volver a subirse al podio.

La primera caída del famoso Dream Team puso en jaque la supuesta imbatibilidad de los norteamericanos y replanteó la escena mundial. A su vez, colocó al equipo argentino en el plano mundial.

Un resultado histórico

La Selección Argentina llegó a ese partido tras imponerse ante Nueva Zelanda, Rusia y Venezuela, en la primera fase y luego ante China y Alemania, en la segunda. Lucas Victoriano, uno de los socios fundadores de la Generación Dorada y miembro de aquel equipo, recuerda en diálogo con Clarín: «Ese torneo lo veníamos haciendo muy bien y teníamos la ilusión de seguir avanzando».

«El cruce era definitivo para las eliminatorias. Si perdíamos era parte de la lógica. Si eso pasaba nos tocaba Yugoslavia, rival de la final. Sabíamos lo que representaba Estados Unidos, pero teníamos la ilusión de medirnos con los mejores y lo tomamos con la seriedad que corresponde».

Los jugadores eran capaces de ganar porque venían desplegando un básquetbol fantástico a pesar de la inexperiencia. Siete de los 12 convocados estaban teniendo su primera vez en un mundial: Lucas Victoriano, Leandro Palladino, Andrés Nocioni, Hugo Sconochini, Leonardo Gutiérrez, Gabriel Fernández y Luis Scola; pero enfrente estaba el Dream Team.

«Todos eran jugadores muy conocidos y admirados. Obviamente los respetábamos», rememora el ex base y actual entrenador de Instituto de Córdoba. Si bien debían enfrentar a basquetbolistas como Reggie Miller, Ben Wallace o Jermaine O’Neal, los argentinos tenían su receta: «Había que descolgarlos del poster y jugar como lo veníamos haciendo».

«Estuvimos muy concentrados. Empezamos muy bien el partido con dominio absoluto nuestro en defensa y ataque. Y, a medida que pasaba el tiempo, comenzamos a ver cierto grado de frustración en ellos por no estar cómodos. Estaban como fuera de partido. Y si seguíamos con ese plan creíamos que podíamos ganarlo», cuenta el ex Real Madrid y Olimpia de Venado Tuerto.

El primer tiempo fue todo de Argentina, que mostró convicción, talento y concentración. A los vestuarios se fueron 53 a 27 arriba. Por momentos el dominio del equipo conducido por Rubén Magnano se tradujo al marcador que llegó a indicar una diferencia de 20 puntos.

«Creo que ellos no nos conocían. No sabían quiénes éramos. Y nosotros seguimos un plan y por momentos nos olvidamos contra quién estábamos jugando. Atacamos de manera ordenada y defendiendo bien. Construimos un partido que les fue minando la moral. Vieron que solo con talento no alcanzaba. Necesitaban jugar en equipo y no estaban acostumbrados. Hasta nosotros mismos nos vimos sorprendidos por la diferencia que había en el resultado y en el juego», agrega Victoriano, el único argentino que salió campeón de la Liga Nacional como jugador y entrenador.

La recordada volcada del Chapu Nocioni, tras un pase de Pepe Sánchez, quedó para la historia. Y la falta antideportiva de Jermaine O’Neal sobre Luis Scola (que lo pisó luego de sufrir un tremendo tapón en ataque) fue una gran demostración de la impotencia y frustración que sintieron los norteamericanos al verse superados.

Si bien los locales pudieron achicar el marcador, la victoria en el Gainbridge Fieldhouse fue para el equipo celeste y blanco. Luego, los argentinos vencieron a Brasil por 78 a 67 en cuartos de final y a Alemania por 86 a 80 en la semifinal.

Leandro Palladino, que brilló en Atenas de Córdoba donde se coronó en dos oportunidades (1997 y 1998) y se desempeñó en la Serie A de Italia y la Liga ACB de España, explica lo que sintió luego del partido ante Estados Unidos: «Cuando nos queremos acordar y vemos que ganamos comenzó la alegría y la emoción, sobre todo teniendo en cuenta a quién se le ganó y en dónde». Sin embargo, rápidamente tuvieron que cambiar el chip: «Llegamos al hotel y tuvimos que pensar en el partido siguiente. Porque el juego de mañana era más importante que el anterior para seguir buscando nuestro objetivo, el podio». Una síntesis de la mentalidad de aquel equipo.

Ese mundial concluyó con un sabor agridulce para los jóvenes que pusieron al país en boca de todos tras caer ante Yugoslavia por 84 a 77 en la final, con Manu Ginóbili lesionado y un polémico desenlace. De todas maneras, lograron colgarse la medalla de plata y ser los primeros en vencer al Dream Team.

«A muchos de los integrantes de la Generación Dorada jugar en Europa nos terminó de pulir», confiesa el ex escolta de 46 años ante Clarín. El Toro, que actualmente tiene un campus donde forma juveniles, se explaya: «Nosotros tuvimos muy buenos años en la Liga Nacional, donde nos desarrollamos y nos formamos. Pero el hecho de jugar en Europa nos potenció. Por el roce, el nivel, la competencia y la rutina de entrenamiento que teníamos».

Una charla especial

Palladino, oriundo de Concepción del Uruguay, que se retiró en 2006 con la camiseta de Tomás de Rocamora, recuerda los «nervios» y la «tensión» que se vivió en la previa del histórico partido ante el Dream Team. Pero rescata, al igual que su compañero Lucas Victoriano, una charla en especial que les hizo hacer el click.

«La verdad fue muy particular la previa a ese partido. Nuestro cuerpo técnico hacía dos charlas previas a los partidos. Una en el hotel donde estábamos alojados y la otra un ratito antes de empezar el juego. Cuando íbamos para la cancha nos preguntábamos por el mensaje que nos iba a dar Rubén (Magnano)», detalla el ex escolta.

Y añade: «Cuando él llegó nos empezó a dar las estrategias de juego y a nombrar quién defendía a quién. Estaba encarando la charla, encarando el partido como si fuera uno más. Ahí nos empezamos a mirar como diciendo ‘¿estará hablando en joda o en serio?’. Y nos dimos cuenta que era una charla para plantear un partido que se podía ganar. Con respeto y seriedad, pero se podía. Y ese mensaje nos llegó».

Para plantar cara a los estadounidenses que demostraban algo de soberbia, los jugadores argentinos realizaron un ritual a la salida del vestuario que se volvió la cábala de la Generación Dorada con el paso de los años. Comenzaron a saltar y a cantar todos juntos: “Esta es la banda de la Argentina, está bailando de la cabeza. Se mueve para acá, se mueve para allá. Esta es la banda más loca que hay”. La icónica canción que luego replicaron durante mucho tiempo nació aquel día.

La relación de los jugadores que pertenecieron a la Generación Dorada siempre fue especial. Las concentraciones, los viajes y los torneos (con la alegría que generan las victorias y el aprendizaje de las derrotas) los unieron. El Toro Palladino sabe que «el compañerismo fue fundamental para formar un gran equipo de trabajo». «Si los veo mañana es como si los hubiese visto ayer», dice convencido.

En tanto, Lucas Victoriano es consciente de que «el afecto colectivo va a quedar para siempre». Y reafirma la importancia del vínculo con sus compañeros: «Hemos vivido cosas muy fuertes estando juntos. Tenemos cierta sensación de hermandad, de que hay más que una amistad. No hay ego, no hay celos, no hay nada. Ese grupo es increíble. Estoy muy orgulloso de haber pertenecido a la Generación Dorada».

Aquel equipo que venció al Dream Team de la NBA por primera vez en su historia no solo logró un triunfo en un partido de básquet ante sus creadores. Ese equipo logró trascender. Porque esa victoria fue la gesta que impuso a la Generación Dorada ante los ojos de todos y demostró que nada es imposible. Una generación que hace 20 años sorprendió al mundo entero y le ganó a los poderosos en su hogar.

