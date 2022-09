La Premier League suspendió la jornada de este fin de semana tras la muerte de Isabel II

El fallecimiento de la Reina Isabel II conmocionó a la sociedad británica. El Reino Unido se tiñó de luto y tristeza por la muerte de su monarca durante los últimos 70 años y las muestras de condolencia se hicieron notar.

En el partido de Europa League entre el Manchester United y la Real Sociedad, se guardó un emotivo minuto de silencio en su memoria. Este viernes, además, los clubes de la Premier League decidieron posponer la jornada de este fin de semana, incluido el partido del lunes.

A lo largo de la historia el fútbol británico solo ha parado totalmente en dos ocasiones: Durante la II Guerra Mundial y durante la pasada pandemia de coronavirus y no parece probable que vaya a hacerlo ahora.

Según la Premier League en un comunicado, en los próximos días decidirán cuándo se reanuda la competición, ya que el funeral, previsto para el día 18 de septiembre, también podría afectar a los próximos encuentros.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022