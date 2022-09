Rodrigo De Paul reveló el nuevo apodo que le pusieron a Lionel Messi

Rodrigo de Paul, una de las figuras de la Selección argentina y uno de los jugadores más cercanos del plantel a Lionel Messi, sacó a la luz el apodo por el que llama al capitán del conjunto albiceleste: durante una entrevista, se refirió a él como “El Pequeño”.

La referencia se dio durante una respuesta a cerca de si se sentía “jugador de selección”. “Creo que la conexión que logré con la Selección es muy fuerte. Ganar dos títulos, ser el jugador que más partidos invictos tiene con esta camiseta en la historia después de tantos monstruos que han pasado. Sin embargo, nunca te terminás de sentir jugador de Selección porque hay muchos futbolistas, todo el tiempo están saliendo. Somos un país que saca jugadores que son increíbles y uno tiene que seguir trabajando”, señaló en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: “Siento que la gente me quiere, que el grupo me tiene aprecio y me respeta, el cuerpo técnico confía. Pero para sentirte jugador de Selección tenés que ser ‘El Pequeño’, que es uno solo. Me siento muy querido y muy respetado. Eso no es poco”.

RODRIGO DE PAUL, LA SEPARACIÓN DE CAMILA HOMS Y SU RELACIÓN CON TINI

De Paul también se refirió a todo el trasfondo mediático que se armó por su separación de Camila Homs y su noviazgo con Tini Stoessel. “Yo no busqué ser conocido, busqué ser jugador de fútbol. Sé todo lo que eso conlleva. Tengo una vida como la de cualquier persona normal, que puede separarse o tener sus cosas”, explicó el ex Racing.

Y agregó: “Después, es verdad que la vida me llevó a conocer a la persona con la que estoy ahora, que es muy conocida también y eso hizo que un poco venda todo lo que nos sucede. Pero somos dos personas jóvenes que, al final, lo más importante es que intentamos llevar alegría a las casas, ella con su trabajo y yo con el mío”.

El futbolista dijo que, más allá de las cosas que se dijeron al respecto, está “muy tranquilo” con su forma de actuar y dijo que le dolieron que se dijeron cosas “injustas” sobre personas que él quiere.

“Ponían a Tini en lugar en el que no tenía nada que ver. Era mi vida. A veces uno cierra etapas, pero no siempre atrás tiene que haber algo malo. Es la vida. Esas injusticias me molestaban porque sentía que no estaba cuidando a la gente que estaba alrededor mío. Después entendí que mucho no podía hacer”, completó.

DE PAUL SORPRENDIÓ A TODOS CON UN ROTUNDO CAMBIO DE LOOK

El combinado argentino se encuentra en los Estados Unidos y se entrena en el predio de Inter Miami, ya que el viernes enfrentará a Honduras en el Hard Rock Stadium. La semana que viene, en cambio, deberá volar hacia New Jersey, para chocar el martes con Jamaica en el Red Bull Stadium.

En medio de los entrenamientos, De Paul sorprendió todos con un rotundo cambio de look: el mediocampista se tiñó el pelo de rubio platinado.

Fuente: Todo Noticias.