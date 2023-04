Aclaran que FIFA nunca pidió cambiar el nombre del estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Sub 20

“Es una posibilidad, pero no por Mendoza, sino que a todas las provincias se les pone el nombre de la provincia. No prohibieron el nombre de Malvinas Argentinas, tuvimos una charla rápida; se denominan estadio Mendoza, estadio San Juan, estadio Santiago del Estero, estadio La Plata y así”, fue la declaración de Federico Chiappetta, subsecretario de Deportes de Mendoza, que encendió la polémica. En diálogo con radio Aurora Argentina, el funcionario se refirió a la chance concreta de que la provincia sea sede del Mundial Sub 20, y deslizó que en la visita de la misión de FIFA se habló de cómo iban a ser nomenclados los escenarios, con una modificación de la denominación del Malvinas Argentinas. Dicha sentencia provocó controversia y varias voces se alzaron contra la posibilidad.

“De confirmarse la información periodística expresaremos al gobierno de Mendoza la posición oficial al respecto, a efectos de preservar los legítimos derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, por ejemplo, escribió en Twitter Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina. En el mismo sentido se pronunciaron los ex combatientes.

Ante el incipiente revuelo, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte, negó que hubiese existito una solicitud formal de modificar el nombre del escenario cuyano. “Participé de las reuniones con los delegados de FIFA, con el Presidente de la AFA Claudio Tapia, y en ningún momento se mencionó la posibilidad de cambiarle el nombre al estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Y si eso hubiera pasado no lo hubiéramos aceptado bajo ningún concepto”, desechó el ex titular de San Lorenzo.

Participé de las reuniones con los delegados de FIFA, con el Presidente de la AFA @tapiachiqui, y en ningún momento se mencionó la posibilidad de cambiarle el nombre al estadio #MalvinasArgentinas de Mendoza. Y si eso hubiera pasado no lo hubiéramos aceptado bajo ningún concepto. — Matías Lammens (@MatiasLammens) April 20, 2023

Ante la escalada del tema, hubo comunicación entre Lammens y Tapia (quien se encuentra en Zurich para el sorteo de la Copa del Mundo, que se desarrollará este viernes) y el ex presidente de Barracas Central le reiteró que no existió pedido formal y que tampoco hubiera estado de acuerdo. Desde FIFA tampoco hubo una voz oficial, aunque fuentes consultadas aceptaron que es normal que la entidad pida “despolitizar” todo lo que tenga relación con sus competencias. Vale recordar que Indonesia fue despojada de la organización del Mundial Sub 20 luego de que el gobernador de Bali, Wayan Koster, pidiera que vetaran a Israel debido a que el país apoya diplomáticamente la causa palestina.

Yendo a dos ejemplos más pequeños, por algo Tula, en el momento de la premiación a la hinchada de Argentina como la mejor afición 2022 durante la gala de The Best -organizada por la FIFA- no cantó “Muchachos”, el himno que habla de “los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”. Habrá que ver si lo de los estadios mencionados con los nombres de sus provincias se trata solo de una nomenclatura interna de la Federación o es trasladado a las transmisiones de los encuentros, gacetillas y contenidos generados por la entidad.

Fuente: Infobae