Ángel Di María explicó por qué no seguirá en la selección argentina después de la Copa América

Ángel Di María dejó su huella en la selección argentina con goles memorables a Brasil, Italia y Francia. La Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar engrosan la vitrina del ciclo iniciado con Lionel Scaloni, en el que Fideo tuvo una gran participación en esas finales. Pero todo llegará a su fin en breve: la próxima edición del certamen continental de 2024 servirá para que le ponga final a una etapa dorada con la Albiceleste.

Tiempo atrás, el extremo había oficializado su adiós de la Selección en lo que será la defensa de la corona lograda en 2021 ante la Canarinha en el Estadio Maracaná, pero aún no se sabían en profundidad los motivos de su determinación. En una entrevista para el canal de YouTube, Talks at Google, contó el detrás de escena de su elección: “Estoy feliz de estar, pero la Copa América es la última. Se terminará ahí. Son decisiones difíciles de tomar, pero hay una nueva generación que viene atrás. Voy a tener 36 años para esta Copa América y, aunque sé que podría seguir estando, siento que también estoy quitando la posibilidad a los chicos que vienen detrás, que están empezando a venir a la Selección, tienen un gran potencial y merecen estar. Es el momento indicado para dar ese paso al costado”.

En este sentido, Di María recordó por qué aplazó su alejamiento de la Celeste y Blanca. En marzo de 2022, había escrito una publicación después del encuentro ante Venezuela por Eliminatorias con la siguiente afirmación: “Seguramente, fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina”. Sin embargo, la coronación en Qatar cambió sus planes: “Mientras iba pasando el Mundial, algunos de los chicos me hicieron la cabeza para que siga y fue una de las cosas que tenía que hacer para seguir como hasta ahora porque estoy disfrutando de una manera inexplicable después de todo lo que había sufrido anteriormente”.

Más allá de esta situación, Angelito disipó la posibilidad de un retiro anticipado, mientras Rosario Central se ilusiona con su regreso a mitad de 2024, cuando finalice su vínculo en Portugal: “Quiero seguir jugando unos años más, pero ahora tengo contrato con Benfica hasta la Copa América y ahí tomaré una nueva decisión, que seguramente será importante en mi vida. Veremos qué me depara el destino”.

Además, el jugador con pasado en Real Madrid y PSG, entre otras instituciones, mantiene la sed de competir después de levantar el título más importante de su trayectoria: “No hay comparación entre cualquier trofeo y la Copa del Mundo. Cuando hizo el gol Montiel, la sensación que pasó es inexplicable. Se festejó, pero hay que seguir a partir de ahí. Se logró lo más deseado, pero sigo jugando. Si voy a seguir jugando por nada, me retiro, pero quiero seguir ganando y estar en los mejores clubes”.

Por otro lado, Di María se refirió a su rol de padre y contó una particular situación con su primera hija, Mía, sobre la posibilidad de darles una mayor educación que la recibida por él. “Una de las cosas que no pude hacer es ir a la escuela, es un orgullo que mi hija de 10 años hable francés, inglés, italiano y ahora aprenda portugués. Es algo importante. A veces tengo que ir a una reunión y ella me hace de traductora a mí con la profesora, ja. Es una de las cosas que más feliz me hace”, expresó.

A mediados de octubre, Fideo había declarado su intención de alejarse de la Selección con el programa Todo Pasa emitido por Urbana Play: “Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”.

Ángel Di María es el séptimo máximo goleador histórico de la selección argentina con 29 goles en 134 partidos y, junto a Lionel Messi, son los dos futbolistas en actividad con mayor cantidad de partidos en la Albiceleste.

