Aseguran que el Kun Agüero y Sofía Calzetti estarían esperando a su primer hijo

El Kun Agüero y Sofía Calzetti estarían esperando a su primer hijo. La información fue brindada por Pochi de Gossipeame en el programa "Empezar el día", de Ciudad Magazine.

La noticia de la instagramer fue revelada luego de que se jugara al misterio sobre la pareja que estaba esperando a su primer hijo. Desde las redes sociales del ciclo saludador al exfutbolista y a la modelo por su futura paternidad.

"Felicitaciones, esperan su primer hijo. Fue primicia de Gossipeame", destacaron. La novedad aún no fue confirmada por los protagonistas de esta historia.

Después de la crisis, el Kun Agüero y Sofía Calzetti apuestan a su relación

En 2023, la pareja vivió una fuerte crisis y se separaron por unos meses. Si bien la situación parecía irreversible e incluso se decía que Sofía estaba conociendo a otro hombre, la realidad es que ambos decidieron darse una oportunidad.

"Con Sergio está todo bien, estamos volviendo, hablando, viéndonos y compartiendo... Fuimos a un casamiento", afirmó Sofía, revelando que habían retomado su vínculo.

Consultada sobre los motivos detrás de su separación y si había terceros involucrados, Sofía Calzetti fue categórica: "No, no hubo terceros. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con problemas de pareja, discusiones que uno puede tener. Pero nada que ver con terceros, ni nada grave", explicó sobre el conflicto que había tenido con el Kun Agüero.

Fuente:revista Caras