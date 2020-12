Facundo Campazzo firmó contrato con Denver Nuggets: “Estoy ansioso y muy ilusionado”

El cordobés Facundo Campazzo firmó contrato por dos temporadas con Denver Nuggets y desde hoy martes se sumará a los entrenamientos de este equipo de la NBA. Ya en Estados Unidos, afirmó que está “ansioso y muy ilusionado” por esta nueva etapa que está por comenzar.

El exjugador de Peñarol de Mar del Plata, de 29 años, llegó a la liga más poderosa del mundo tras brillar en el Real Madrid, de España durante los últimos cuatro años, además de protagonizar destacadas actuaciones en la Selección argentina.

El base realizó una publicación en su cuenta de Twitter. “No puedo explicar la felicidad que tengo. Estoy ansioso y muy ilusionado. Voy a darlo todo. Gracias por la oportunidad”, aseguró.

🇦🇷 No puedo explicar la felicidad que tengo. Estoy ansioso y muy ilusionado. Voy a darlo todo. Gracias por la oportunidad, @nuggets!

🇺🇸😅… I can’t explain how happy I am. I’m anxious and very thrilled. I’ll do my best. Thank you for this opportunity, @nuggets! pic.twitter.com/5bgk1jki3L

— Facu Campazzo (@facucampazzo) December 1, 2020