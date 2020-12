Antetokounmpo renovó con los Bucks con el contrato más alto de la historia

Hay alivio en Milwaukee. Tras varios meses de incertidumbre sobre el futuro de Giannis Antetokounmpo en la franquicia, el mismo jugador anunció vía Twitter que se quedará por cinco temporadas más en los Bucks, con la particularidad de que firmó el acuerdo más grande en la historia de la NBA.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020