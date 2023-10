Boca Juniors confirmó que el Changuito Zeballos sufrió una rotura de ligamentos

Lamentablemente para el Mundo Boca, la peor noticia se confirmó: Exequiel Zeballos sufrió una grave lesión que no solamente lo dejará afuera de la final de la Copa Libertadores ante Fluminense sino que le demandará varios meses de recuperación y no tendrá actividad oficial hasta 2024. El Changuito, que ingresó en el duelo de ayer en Córdoba ante Belgrano, duró apenas diez minutos en cancha por una grave molestia en la rodilla derecha.

Los estudios que se realizó en el día de hoy determinaron que sufrió una rotura ligamentaria en su rodilla derecha. Así lo confirmó el Departamento Médico de la institución de la Ribera. "Exequiel Zeballos: ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Realizará rehabilitación preoperatoria y cuando esté en condiciones se programará la cirugía", fue el informe que emitió el Xeneize.

- Marcelo Saracchi: contractura del gemelo interno de la pantorrilla...

Luego de disputar una pelota que no pudo controlar con el futbolista Matías Ibacache sobre el costado de la cancha, Zeballos no pudo afirmarse bien y ese mal movimiento le generó la lesión. Instantes antes, le había dado una asistencia a Miguel Merentiel para el 3-4 parcial que ya no se modificaría en el tanteador. El número 7 se dio cuenta enseguida de que algo no estaba bien porque rompió en llanto sentado en el césped, mientras los auxiliares médicos lo revisaban y hacían señas al banco de suplentes para advertir que tenía que ser reemplazado.

En su historial aparece como la lesión más destacada la fractura de tibia que le provocó la entrada del defensor Milton Leyendeker ante Agropecuario por la Copa Argentina 2021. En febrero de este año había sido operado por una lesión meniscal externa en su rodilla izquierda. Y, cuando parecía ir recuperando su mejor versión, con duelos como titular e ingresos productivos como ante el Pirata, un nuevo golpe.

En conferencia de prensa, Jorge Almirón había advertido: "Es prematuro. Ahora voy a hablar con el médico. Le dolió mucho, era la rodilla, pero habrá que esperar los estudios para ver qué tiene". Vale mencionar que si bien Zeballos no había tenido minutos en la revancha contra Palmeiras en San Pablo, es considerado una pieza de recambio relevante para el cuerpo técnico. El santiagueño había tenido acción en los otros cinco encuentros correspondientes a las series eliminatorias por la Libertadores ante Nacional de Montevideo, Racing y la ida contra los brasileños.

Hay que recordar que la única baja por lesión que Boca tenía hasta este momento era la de Luca Langoni, quien sufrió una serie de desgarros que lo dejaron afuera de las canchas. El último se originó después de ingresar contra Platense en la primera fecha de la Copa de la Liga. A partir de ese episodio, el cuerpo técnico y médico decidieron que se someta a un plan de rehabilitación especial. Transcurrieron ya casi dos meses desde su ruptura fibrilar, por lo que el próximo sábado tendrá chances de reaparecer en la Reserva contra la Academia. El sueño del punta de 21 años es estar presente en la final de la Libertadores del sábado 4 de noviembre, pero Almirón quiere llevarlo de a poco para que adquiera rodaje y no sufra otro percance físico.

Si bien el partido más relevante del Xeneize en lo que queda del año es la definición de la Libertadores en Río de Janeiro, el elenco de Almirón todavía tiene acción por Copa Argentina y Copa de la Liga. Este domingo 15 de octubre, a partir de las 21.10, enfrentará a Talleres de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Al mismo tiempo, la grilla indica que afrontará al menos seis partidos más por la Copa de la Liga. La organización ya confirmó tres de esas seis fechas: enfrentará a Unión de Santa Fe en la Bombonera (viernes 20/10 a las 21.45), luego visitará a Racing en Avellaneda (martes 24/10 a las 19) y será local de Estudiantes de La Plata (sábado 28/10 a las 19). Luego se topará con San Lorenzo (de visitante), Newell's (de local) y Godoy Cruz (en Mendoza).

Actualmente, el Xeneize está 11° en el Grupo B con 7 unidades, a cinco de Godoy Cruz y Defensa y Justicia que son los últimos dos de su zona que estarían avanzando a los playoffs. En caso de terminar entre los cuatro primeros del Grupo B, la agenda de Boca hasta fin de año tendrá, como máximo, tres compromisos más por este certamen.

Fuente: Infobae