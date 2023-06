Boca Juniors perdió 1-0 con Arsenal, que se alejó del último lugar de la Liga Profesional

Boca perdió 1-0 ante Arsenal de Sarandí y cortó su racha de tres triunfos consecutivos. El partido se jugó en el estadio Julio Humberto Grondona y el árbitro del encuentro fue Leandro Rey Hilfer, quien expulsó a Marcelo Weigandt a instancias del VAR.

El único gol de la noche lo hizo Joaquín Pombo de taco, luego de capturar un rebote tras un córner. El Arse salió del último puesto de la tabla de posiciones.

El Xeneize tiene 27 puntos y venía de tres victorias consecutivas en la Liga Profesional, ante Belgrano de Córdoba (2-0), Argentinos Juniors (1-0) y Tigre (1-0), que mejoraron su ubicación luego de un flojo comienzo. De todas maneras, está demasiado lejos del líder River (41).

Su rival, Arsenal, está último en los promedios, pero pudo dejar el fondo de la tabla de la Liga Profesional, en la que apenas sumó 17 puntos.

Jorge Almirón se fue enojado con el árbitro tras la derrota

Jorge Almirón habló tras la derrota de Boca frente a Arsenal en Sarandí: "No voy a excusarme en nada, el rival nos ganó bien; si se puede decir de alguna manera, hizo su trabajo, no tengo nada contra el rival".

Respecto a la tarea de Leandro Rey Hilfer, opinó: "Lo del árbitro, otra vez, siento que nos perjudica. Una jugada normal, de fútbol, cualquiera que entienda de juego se da cuenta. Además, lo va a ver al VAR, le informan, hay un accidente. El Chelo va mirando la pelota, el rival baja la cabeza en una zona bastante comprometida para él, no lo ve, lo toca. Lo lastima sin querer".

El entrenador agregó: "Es increíble. No me gusta quejarme, prefiero que mi equipo demuestre en la cancha que es superior. Jugamos cosas importantes el martes y el desgaste fue enorme. Duele que a un equipo tan grande lo estén perjudicando. No es la primera vez. Las dudosas son siempre en contra nuestra. Los jugadores están dolidos, preocupados; queremos que nos gane el rival bien.

