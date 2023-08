Boca presentó a Edinson Cavani: fue recibido por una multitud en la bombonera

Edinson Cavani fue presentado como el nuevo refuerzo de Boca luego de haber firmado contrato hasta diciembre de 2024 y convertirse en la tercera incorporación para el Xeneize en este mercado de pases, luego de las llegadas de Lucas Blondel y Lucas Janson. El delantero uruguayo brindó una conferencia de prensa y fue recibido por una Bombonera con muchos hinchas que lo ovacionó.

IMPERDIBLE ANÉCDOTA: Edinson Cavani recordó cómo fue la primera vez que visitó La Bombonera.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/dWdSfVNvXk — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 31, 2023

Pasadas las 18.30, el delantero habló con los medios en la sala de prensa en la que se refirió a la decisión de llegar al Xeneize en este momento luego de que lo buscaran varias veces en el pasado y destacó el rol del vicepresidente Juan Román Riquelme. "Las charlas se habían hecho de amistad, tenemos una linda relación y hablamos de varias cosas. Las cosas se dan cuando tiene que ser. Uno a veces toma ciertas decisiones y en este momento decidí venir acá. Había muchas cosas que reunían el deseo de poder volver, tenía ganas de estar cerca de casa y creo que no hay país tan parecido al mío como Argentina ni club como Boca para hacer mis últimos pasos de la carrera", reveló.

Por otro lado, el atacante de 36 años no confirmó si estará presente este miércoles en Uruguay para la ida de octavos ante Nacional pero indicó que está a disposición del entrenador y contó cómo se siente más cómodo en el juego: "En el ataque me gusta jugar dentro del área, por el momento en que estoy, estar cerca del área con la experiencia que uno tiene es donde me siento más cómodo".

¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha de Boca? Edinson Cavani manifestó sus ganas de vestir los colores del Xeneize.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/qDE7FSQmPR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 31, 2023

Por último, le agradeció a los hinchas por el cariño que ya le empezaron a mostrar y luego de la conferencia salió al campo de juego vestido con la ropa del Xeneize y al diez de la espalda. Fue recibido por una ovación y fuegos artificiales y el público cantó por la Libertadores. Cavani tomó el micrófono y cerró una jornada inolvidable cantando: "Dale Boca, dale Bo...". Además, sus hijos se prendieron al grito y terminaron todos saltando "el que no salta, se fue a la B".

Los sueños se cumplen 💙💛💙 pic.twitter.com/deN1q4WCWn — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 31, 2023

Mirá la presentación completa de Cavani en Boca