Boca se recuperó con goleada 3 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero

Boca recuperó mucho más que el gol en Santiago del Estero. Además de la victoria que cortó la racha negativa de tres derrotas consecutivas en la Copa de la Liga Profesional -y otros tres encuentros sin ganar entre todas las competencias-, mostró una imagen convincente. Es cierto que la envergadura de Central Córdoba poco tiene que ver con Palmeiras. No obstante, tuvo un gran volumen de juego y fluyeron las sociedades. Fue uno de los mejores partidos del ciclo de Jorge Almirón en el arranque de una seguidilla que tendrá por delante las semifinales de la Copa Libertadores y el Superclásico, ni más ni menos.

No hubo caso en el primer tiempo. Por más que tuvo el control de la pelota y forzó errores en el fondo santiagueño, no le salió el gol a Boca. Fue superior a Central Córdoba, y más allá de alguna laguna en un pasaje de esa etapa inicial, produjo situaciones para terminar con la ventaja. Sin embargo, le faltó justeza en la definición, un problema que venía arrastrando en los últimos partidos y era un gran dolor de cabeza.

El 4-2-3-1 que plantó Almirón en el estadio Madre de Ciudades tuvo profundidad con Exequiel Zeballos y agresividad con la mejor versión de Cristian Medina. El volante jugó en una posición que lo favorece, más cerca del área rival, detrás del “9”. Un puesto que conoce de sus tiempos en las divisiones inferiores. Y generó las mejores posibilidades.

De las cuatro chances que tuvo Boca en el primer capítulo de la noche, tres fueron protagonizadas por Medina. El mediocampista oriundo de Moreno conectó con Zeballos, Miguel Merentiel desarticuló la marca y dejó a Medina cara a cara con Matías Mansilla. Sin embargo, su disparo se perdió por encima del travesaño.

Un rato después, Merentiel presionó a Juan Patiño, Medina volvió a quedar cara a cara con Mansilla, pero el arquero achicó y tapó el remate del volante. En el rebote, el uruguayo resolvió apurado, con un tiro demasiado alto.

Enseguida, volvieron a combinar Medina y Merentiel y el centro atrás del uruguayo encontró a Lucas Janson en el segundo palo. Resolvió mal el ex delantero de Vélez y permitió la reacción de Mansilla.

Y en el final, Janson habilitó a Zeballos, pero el disparo del Changuito también se diluyó en la cabecera local.

Sí, Boca tuvo la supremacía del juego a partir de un buen circuito de pases y aceleración en 3/4, pero falló en la puntada final. Central Córdoba, en este contexto, no solo no pudo recuperar rápido, jugó demasiado retrasado a bordo de un 5-4-1 en el que priorizó la estructura defensiva y no le pateó al arco a Sergio Romero. Los laterales casi no se soltaron, pero cuando lograron despegar dejaron espacios que aprovechó Zeballos. Sus dificultades en la gestación y su poco peso ofensivo lo hicieron inofensivo para Chiquito.



Omar De Felippe advirtió que el rendimiento del primer tiempo ameritaba cambios. Desarmó la línea de cinco en el fondo, incluyó un delantero y sumó un volante. Sin embargo, los ingresos del Pulga Rodríguez y Federico Jourdan no modificaron el escenario. Boca continuó con su dominio y por fin consiguió terminar con su sequía. Fue clave Medina, una vez más. El juvenil cambió de frente para Zeballos, que enganchó y metió un pase entre dos marcadores y Lucas Blondel definió de arremetida.

¡GOLAZO DE BOCA! Asistencia TOP del Changuito Zeballos y definición de Blondel para el 1-0 del Xeneize vs. Central Córdoba en la #CopaDeLaLiga.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/50qPKKLx4I — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2023

Lo pudo liquidar antes Boca, pero Merentiel -después de otra asistencia de Medina- reventó el palo. Hasta que llegó el segundo y reflejó la superioridad en cancha. La inició Medina y la terminó Janson con un remate a colocar. En el medio, combinó Equi Fernández y Merentiel fue clave para arrastrar las marcas. Fue un golazo.

¡EL PRIMER GOL DE JANSON EN BOCA FUE UNA LOCURA! Espectacular el remate en el ST vs. Central Córdoba para el 2-0 en la #CopaDeLaLiga.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/vnHe1lNkcZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2023

Central Córdoba intentó reaccionar, pero ya era demasiado tarde. La más clara fue un mano a mano de Ocampos que tapó Romero. En el epílogo, ya con más variantes, Boca mostró que tiene recambio: centro de Norberto Briasco y gol con suspenso de Darío Benedetto, chequeado por el VAR. El Pipa también se desquitó. Cortó una malaria de diez partidos. Boca, esta vez, fue pura contundencia.

¡ADENTRO! ¡GOL DE BOCA! Benedetto marca sobre la hora en Santiago del Estero el 3-0 de Boca vs. Central Córdoba por la #CopaDeLaLiga.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XTBkDZSHdH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2023

Fuente: Clarín