Camino a las finales del Torneo Apertura de Handball en Jujuy: mirá el fixture

Este fin de semana se definen a los finalistas que buscarán consagrarse en el Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Handball en Jujuy. Las categorías que van desde Infantiles hasta Primera tanto en masculino como en femenino tienen cita en la cancha del Club Rivadavia.

La fecha definitoria es el lunes 21 de agosto, y los primeros en enfrentarse serán los más chicos: Rivadavia “A” contra UNJU. El partido comenzará a las 10:00.

En tanto, los partidos de cierre de la categoría Primera Femenino se jugarán los play off, por lo que quien gane el partido jugará la final el próximo fin de semana. Los duelos son: Ciaf vs. De Mano en Mano (17:15 hs) y Rivadavia vs. UNJU (18:45 hs).

En el cierre de la jornada será el turno del Masculino que definen el tercer y cuarto puesto. El partido será entre Club de Amigos y Lavalle desde las 20:15.