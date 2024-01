Campaña de socios de Gimnasia de Jujuy: confirmaron los precios de los abonos 2024

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy informa a sus socios sobre el inicio de la campaña de abonos para la primera mitad de la temporada 2024 de la Primera Nacional .

Entre los beneficios para quienes se sumen a la familia del “Lobo” están:

Si reciben los haberes en Banco Macro podrán acceder al beneficio del débito automático.

Aquellos que quieran adquirir el abono anual y cuenten con Banco Macro, tendrán la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin intereses, además se les congela al precio de Enero.

Si se asocian 4 o más personas en conjunto, se aplica un 20% de descuento en el abono anual.

LOS VALORES DE CUOTA SOCIAL SON LOS SIGUIENTES:

CÓMO HACERTE SOCIO DESDE TU CELULAR

El "Pulga" Rodríguez ya es jugador de Gimnasia de Jujuy: "Ojalá juguemos en Primera el año que viene"

Con los hinchas en las plateas y la casaca albiceleste, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez fue oficialmente presentado en Gimnasia y Esgrima de Jujuy y ya se sumó al plantel que está de pretemporada. El delantero tucumano saludó a los seguidores del equipo y luego brindó una conferencia de prensa.

El futbolista se mostró sorprendido por el recibimiento y destacó su compromiso para el próximo campeonato. “Uno no espera tanto cariño sin haber iniciado a jugar o ni siquiera haber tenido minutos de entrenamiento o amistosos”, indicó.

“Vengo a ser uno más, a sumar desde el lugar que me toque, a dar lo mejor y a entregarme al 100%. Ojalá que podamos culminar de la mejor manera y lograr lo que todos queremos: que Gimansia y Esgrima de Jujuy esté en Primera”, expresó.

“Es la ilusión de la gente, de los dirigentes, tengo compañeros en el plantel y todos vamos a pelear por ese objetivo”, aseguró.

Con relación a su estado físico, considerando que el año pasado sufrió un siniestro vial que lo dejó por un tiempo fuera de las canchas, el “Pulga” dijo: “hay que ponernos bien físicamente para estar a la altura del club”.

“Me vengo entrenando desde noviembre, vamos a hacer el esfuerzo máximo para llegar en estado al inicio del torneo. De ahora en más es entrenar y llegar a la mejor versión en el inicio del torneo”, aseguró.

Sobre el torneo de la Primera Nacional, recordó que a “la categoría la jugué por un largo tiempo, hace bastante no la juego, pero la conocemos, no cambió nada, es totalmente dura. Es largo el torneo y si te va mal un fin de semana tenés que reponerte rápido, tenemos que armarnos de paciencia y ser fuerte en la derrota y no confundirnos a la hora de ganar”.

“No hay que subestimar a ningún rival y estar preparado al 100%”, sostuvo.