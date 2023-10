Carlos Tevez y una dura reflexión sobre la pobreza: "Tres jugadores del plantel no saben sumar"

Carlos Tevez protagonizó una profunda y emotiva entrevista en la que recordó su infancia y contó como busca convertirse en una suerte de “inspiración” para que los jóvenes utilicen el estudio como herramienta para salir de la pobreza.

El ex delantero de Boca Juniors y la Selección Argentina, habló días atrás con el periodista Alejandro Fantino en El Nueve. Sin embargo, en las últimas horas se viralizó la reflexión que hizo sobre la pobreza y la educación.

Tras repasar sus años en Inglaterra, donde jugó en West Ham, Manchester United y Manchester City, señaló que “es horrible la diferencia” con Argentina en materia de pobreza y ejemplificó con una anécdota que vivió recientemente en Independiente. Relató que está utilizando métodos de “neurociencia” aplicados al fútbol entre los cuales en un ejercicio exigió a sus jugadores en velocidad hasta “ahogarlos físicamente” e inmediatamente les pide que “solucionen un problema matemático”. “El profe está con la tablet y ahogado tiene que responder, tiene que solucionar el problema”, precisó.

“Tres de los chicos que tenemos en el plantel de primera me dijeron que no sabían sumar ni restar...”, lamentó. “No te lo creo Carlos, es absolutamente angustiante como país”, le contestó -sorprendido- Fantino.

Carlos Tevez, DT de Independiente de Avellaneda

“Ahí está la pobreza. Lo podemos ayudar al chico con comida y un montón de cosas pero el estudio, que él se sepa defender, leer lo que está firmando, que no lo caguen...”, resaltó “Carlitos”.

Al recordar su niñez, Tevez puso el foco en que “nosotros fuimos pobres pero a nuestros viejos los veíamos levantarse a las 6 de la mañana y volver a las 7 de la tarde llenos de cal, con los pantalones rotos.... tu papá se rompía la cabeza para traer la plata a la casa y vos tenés que saber leer, expresarte, para saber si te están diciendo la verdad”.

Trasladándolo al deporte, resaltó que “con dedicación podes llegar a ser futbolista de elite”. “Tenemos que entender que se puede porque la vida es un aprendizaje, cuando lo entendes no tenés techo para seguir aprendiendo. Cuando no quieras aprender algo más es que no tenés un motivo para seguir viviendo”, consideró.

Tevez manifestó que él es “ejemplo” de sus hijos y que busca ser “una gran inspiración” para los jóvenes. En ese sentido contó que está armando un proyecto en Independiente “para que después de los entrenamiento (los jugadores) se pasen dos horas estudiando”. “Tienen que saber el día de mañana lo que están firmando en el contrato”, insistió.

En un país sumergido en la grieta, sus definiciones suelen generar adeptos pero también detractores. El ex atacante de la Juventus aclaró que no se mete en política porque no está “capacitado”: “No estoy preparado y me parece que es embarrarme. No tengo por qué si puede ayudar a los chicos de esta manera. Me metí en el fútbol y a ser técnico para ayudar a los chicos”.

Y pese a la crisis que atraviesa el país, se mantiene optimista: “Somos gente buena, nos merecemos un país mejor. Somos familia, sufrimos, la peleamos, falta que nos acomoden un poco”. Para Tevez hace falta que la dirigencia “tenga un país claro de lo que quiere y que yodos vayamos en ese rumbo”. “No pierdo las esperanzas por mi país, por eso es que me quedo. Tengo mis amigos, mi familia, mis hijas...”, agregó.

Sobre cómo educa a sus hijos contó que cuando busca hacerles entender el valor de las cosas, del “sudor” que costó a su familia llegar a donde se encuentran actualmente. “Al costarnos tanto, a veces pecas en darle todo (a los hijos) sin pensar que le estás haciendo un daño”.

“La humildad se entrena, la humildad empieza desde los valores. Si te va bien en la escuela tenés un premio. ¿Querés un juguete?, ganatelo, juntá la mesa, hace algo para ganártelo”, concluyó al respecto de cómo educa en su casa.

Fuente: Infobae