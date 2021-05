Adiós a Estambul: la final de la Champions League se jugará en Portugal y con público

La UEFA confirmó este jueves que la final de la Champions League se disputará en al ciudad portuguesa de Oporto y que los aspirantes a la Orejona, Chelsea y Manchester City, podrán llevar a 6.000 hinchas cada uno.

El duelo entre los dos equipos de la Premier League que debía disputarse en Estambul se celebrará el próximo 29 de mayo en el Estádio do Dragão, con capacidad para 50.000 espectadores, afirmó el órgano rector del fútbol europeo.

El plan alternativo inicial era utilizar el estadio de Wembley, en Londres, pero las conversaciones con el gobierno británico se estancaron el lunes por la posibilidad de garantizar la exención de la cuarentena para los invitados y reporteros que requería la UEFA antes del partido.

La UEFA recalcó que «la decisión del gobierno del Reino Unido de colocar a Turquía en su lista roja de destinos» por la pandemia, provocaba que «organizar allí la final habría significado que ninguno de los aficionados nacionales» de los dos finalistas habría podido «viajar».

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.

6,000 fans of each team will be able to attend.

Full story: ⬇️

— UEFA (@UEFA) May 13, 2021