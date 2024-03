Continúa la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional: partidos, horarios y posiciones

Luego de la octava jornada, repleta de partidazos, la Copa de la Liga Profesional 2024 sigue a paso firme y la fecha 9 se abrió con el triunfo de Instituto ante Huracán en la provincia de Córdoba, que dejó a la Gloria bien arriba en la Zona A.

Este martes, Avellaneda estará atenta: a las 19, Independiente visitará a Barracas con la punta la Zona A en juego, mientras que a las 20 Racing recibirá a Sarmiento. Además, a las 21.30 Vélez intentará hacerse fuerte como local ante Rosario Central.

El miércoles estará cargado de acción. A las 17, Argentinos vs. Gimnasia. A las 19.15, Estudiantes vs. Platense y Unión vs. Boca. Y a las 21.30, Atlético Tucumán vs. Banfield y River vs. Independiente Rivadavia.

Ya el jueves, a las 17 se jugará Riestra vs. Vélez; a las 19 Lanús vs. Central Córdoba; y a las 21.15 Belgrano vs. Defensa y Newell's vs. Tigre.

Instituto 2 - 0 Huracán

PT 7' Juan Franco (INS)

ST 47' Santiago Rodríguez -p- (INS)

Cómo sigue la fecha 9 de la Copa LPF 2024

Martes (5 de marzo)

19.00 Independiente vs. Barracas (A)

vs. (A) 21.00 Racing vs. Sarmiento (B)

vs. (B) 21.30 Vélez vs. Rosario Central (A)

Miércoles (6 de marzo)

17.00 Argentinos vs. Gimnasia (A)

vs. (A) 19.15 Estudiantes vs. Platense (B)

vs. (B) 19.15 Unión vs. Boca (B)

vs. (B) 21.30 Atlético Tucumán vs. Banfield (A)

vs. (A) 21.30 River vs. Independiente Rivadavia

Jueves (7 de marzo)

17.00 Riestra vs. Vélez (A)

vs. (A) 19.00 Lanús vs. Central Córdoba (B)

vs. (B) 21.15 Belgrano vs. Defensa y Justicia (B)

vs. (B) 21.15 Newell's vs. Tigre (B)

Miércoles (20 de marzo)

19.00 San Lorenzo vs. Godoy Cruz (B)

La tabla de posiciones de la Copa de la Liga

Tabla de posiciones Zona A