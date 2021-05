Boca empató con Barcelona de Guayaquil y llega con dudas al partido frente a Racing

A Boca le resultará muy difícil ser competitivo si no levanta el nivel. Porque este jueves, ante Barcelona de Guayaquil, mostró una preocupante versión. Si quiere pelear por la Copa Libertadores y la Copa de la Liga deberá mejorar mucho. Por la quinta fecha del torneo continental empató 0 a 0 en La Bombonera, un resultado que lo ubica en el segundo puesto de su zona a falta de un encuentro.

El equipo de Miguel Ángel Russo tuvo un discreto desempeño y no solo no generó peligro, sino que hasta pudo haberlo perdido. Barcelona tuvo algunas situaciones claras en el primer tiempo, pero Esteban Andrada protagonizó un convincente regreso tras haber tenido coronavirus y estar aislado en Ecuador durante más de una semana. Boca tuvo la pelota, pero nunca supo qué hacer.

El Xeneize arrancó el partido con sus mejores jugadores en el banco de suplentes: Carlos Tevez y Edwin Cardona no fueron titulares porque el entrenador entiende que el partido con Racing del próximo domingo también es importante. Russo no quiere descartar ninguna competencia. Pero la muestra de fútbol de este jueves por la noche no fue nada prometedora. Fue más que nada preocupante.

El Xeneize, que había encaminado su clasificación al comenzar el torneo con victorias ante The Strongest (0-1) y Santos (0-2), luego se complicó al sumar dos derrotas: 1-0 ante Barcelona y 1-0 ante Santos.

Sin Tevez como titular, el Xeneize tuvo dos caras con un muy mal primer tiempo donde fue dominado y un complemento donde asumió el protagonismo pero careció de ideas para llevar peligro al arco defendido por Javier Burrai.

Barcelona, en tanto, ratificó su gran momento y tuvo un primer tiempo de puro despliegue de sus posibilidades ofensivas, mientras que en el complemento optó por recluirse en su campo y apostar al contragolpe.

En el primer tiempo fue casi todo de la visita: primero a los 8 minutos con un disparo de Damián Díaz que forzó la intervención de Esteban Andrada, a los 28 Mario Pineida de media vuelta volvió a exigir al arquero local y a los 36 otra vez Díaz no tuvo precisión para definir otro mano a mano con Andrada.

En la segunda etapa, Boca asumió el protagonismo y con los ingresos de Carlos Tevez y Gonzalo Maroni logró tener mayor circulación, pero le faltó de profundidad en los últimos metros del campo.

El colombiano Sebastián Villa y Cristian Pavón, puntas de lanza del ataque Xeneize, no tuvieron una buena noche y Boca lo sufrió. En el minuto 64 llegó la más clara del local cuando el arquero Burrai se pasó tras un centro y Lisandro López le erró al arco con un remate que se fue por encima del travesaño.

Barcelona cuidó el empate y se llevó a Guayaquil un punto vital antes de la última jornada de este Grupo C del próximo miércoles, ante Santos. Boca recibirá en la Bombonera a The Strongest con la necesidad de un triunfo para no sufrir con la clasificación.

Fuente: Todo Noticias