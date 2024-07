Copa Sudamericana: Boca logró el pase a octavos ante Independiente del Valle

Boca puede seguir soñando en la Copa Sudamericana 2024. En una Bombonera repleta, logró definir con un triunfo por 1-0 ante Independiente del Valle la serie de 16avos de final que había arrancado con muchos problemas de bajas en el 0-0 de la ida en Ecuador. La noche tampoco se le barajó fácil: se encontró con 10 hombres en el complemento y debió cerrarse durante largos minutos para proteger su victoria.

En el primer tiempo, el conjunto de Diego Martínez hizo trabajo fino para plasmar su supremacía y logró las mejores chances más allá de no asediar. El arquero Wellington Ramírez tuvo trabajo ante Jabes Saralegui y Julián Ceballos, hasta que a los 38 minutos Miguel Merentiel habilitó entre líneas a Edinson Cavani, quien atropelló por derecha y batió a Ramírez con un disparo muy difícil al segundo palo. El línea vio offside pero, tras la revisión, el VAR convalidó el tanto.

El complemento arrancó con el Xeneize controlando hasta que, a los 15, se complicó con una dura entrada de Milton Delgado a Renato Ibarra que le valió la roja. La acción dejó ánimos caldeados pero el anfitrión supo reforzar la defensa y, con el empuje de su gente, no pasar mayores sobresaltos a base de concentración y disciplina.

Al final, llegó el desahogo. Boca ya puede disfrutar de seguir dentro de uno de sus grandes objetivos del año y empezar a pensar en los octavos ante Cruzeiro.

Martínez sobre el pase de Boca: “El equipo lo sacó adelante con mucha valentía”

Diego Martínez habló en la conferencia posterior al triunfo de Boca sobre Independiente del Valle que clasificó al Xeneize a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Un partido duro, una final. Entendíamos que iba a ser así, más allá de que había obtenido un muy buen resultado y muy trabajado, por las circunstancias que nos tocó vivir y por los imprevistos que nos tocaron. Creo que había sido un muy buen resultado pero no significaba nada. Enfrentamos a un equipo que juega bien al fútbol, que tiene claro su modelo de juego, que lo lleva adelante en la cancha que le toque. Creo que cuando entramos en partido después de esos primeros minutos de mayor división, creo que el equipo empezó a sentirse cómodo, empezó a poder encontrar ese juego interno con ascenso de Ceballos, con Saralegui que encontraba también esos lugares que son difíciles de defender a los costados de Ortiz. El equipo progresaba por el lado de Lauti (Blanco) y Luis (Advíncula). Era una final, la verdad es que era una final", inició el ex-Huracán y Tigre.

Martínez continuó su análisis del juego y enfatizó en la versatilidad tanto para atacar como para defender esa ventaja parcial aun con uno menos. "Después se desvirtúa un poco con la expulsión de Milton (Delgado) pero hemos tenido un primer tiempo con situaciones muy claras. Hasta la última de Edi (Cavani) podría haber sido gol, que nos hubiese dado aun más tranquilidad. Pero nos tocó sufrir durante 30, 35 o 40 minutos con el hombre de menos. Sufrir desde las sensaciones, no desde el trabajo del equipo en materia defensiva que creo que lo hizo muy bien. Lógicamente, estar mucho tiempo cerca de Sergio (Romero) no nos gusta pero hay veces que hay que entender que te puede pasar y el equipo lo sacó adelante con mucha valentía, con mucha hombría, con mucho trabajo táctica también y creo que termina siendo un pasaje justificado, merecido y que, como decíamos cuando nos tocó empatar con Fortaleza que creo que fue lejos el mejor partido del semestre, teníamos que hacer una fase más y la hicimos, y con improvistos, y otra vez este grupo de chico y de grande dio la cara por la institución y jugó una gran llave".

El DT expresó su felicidad particularmente por la clasificación en medio del caos que fue la previa de la serie, con tres bajas por los Juegos Olímpicos y la imposibilidad de usar a los refuerzos debido al problema a la hora de inscribirles para esta instancia, donde mención especial para los juveniles del club, que dieron la cara y estuvieron a la altura de la circunstancia. "Una victoria muy importante, muy disfrutada. Sobre todo como decía antes, después del empate con Fortaleza, teníamos mucha tristeza por tener que hacer una fase más y porque creo que el equipo no lo mereció, todavía faltaba el partido de Potosí en casa pero daba la sensación que no dependía de nosotros. Entonces esa bronca, esa lástima y esa injusticia que nos tocó vivir muy cerca a la eliminación en la Copa de la Liga con Estudiantes nos generaba una incomodidad grande. Pero resalto y rescato la tranquilidad que tuvo el grupo, de adversidades todos tiramos para el mismo lado, entre todos lo sacamos adelante y muy feliz por la actuación de los chicos también porque les tocó creer de golpe, madurar de golpe, la vida te pone estas oportunidades, uno puede decir 'no es lo ideal', 'no es la mejor manera' y te quedas pensando en lo negativo o podes pensar en lo positivo como 'tengo esta chance de crecer de golpe y de poder ayudar al equipo'. El partido que hizo Juli (Ceballos), que hizo Milton (Delgado) hasta la expulsión y el Colo (Saralegui) -que venía con mucho más rodaje- también que me pone realmente muy contento".

Fuente: TyC Sports