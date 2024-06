De la cancha al altar: el romántico pedido de casamiento de un jugador de hockey a su novio tras un partido

Cada semana el mundo del deporte sorprende con numerosas historias para contar, algunas de ellas relacionadas a logros deportivos y otras que van en el plano de los personal y que captan la atención de propios y ajenos. Como lo que sucedió en el Country del Jockey Club de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Allí, tras un partido, un jugador de hockey sobre césped le pidió casamiento a su novio y compañero de equipo después de ganar el clásico.

Gonzalo y Fernando, dos jugadores de hockey sobre césped del Jockey Club, vivieron un momento inolvidable después de ganarle a CEF N°54, un clásico de la zona, en el torneo de la Unión del Centro. En medio de los festejos, uno de ellos sorprendió al otro y le propuso casamiento ante la mirada de compañeros, amigos y familiares.

“Fue la decisión más fácil que tomé hasta ahora. La venía pensando ya desde marzo con cómplices, que eran nuestros mejores amigos y la semana pasada vino el sentimiento. 'Es ahora'”, contó Gonzalo Almazán a TN.

Y, en ese contexto, agregó: “Organicé con nuestras mamás todo y así fue. El domingo, que por suerte nos acompañó la victoria, estaban nuestros familiares, tíos, abuelos y amigos”.

El momento en el que Gonzalo le propone casamiento a Fernando, su novio y compañero de equipo. (Foto: Gentileza de Gonzalo Almazán)

Del césped sintético al altar: la historia de amor entre Gonzalo y Fernando

La historia de amor entre Gonzalo y Fernando nació con un mensaje por Facebook en 2013. “Empezamos hablando y después nos encontramos en la parada de colectivo. Allí nos dimos cuenta de que vivíamos a tres cuadras, vivíamos en el mismo barrio y nunca nos habíamos cruzado”, contó Gonzalo a TN.

Después de varios meses de charlas y encuentros, Gonzalo y Fernando se pusieron de novios. Sin embargo, su historia estaba destinada a tomar un giro aún más inesperado. “En el 2015 comencé el profesorado de educación física y a hacer hockey. En un torneo de verano, Fer fue a verme y justo nos hacía falta un arquero. Le pregunté si se animaba y me dijo que sí. En ese momento fue cuando él empezó a jugar también”, relató.

La propuesta de casamiento: “Era el momento ideal”

La relación entre Gonzalo y Fernando se fortaleció aún más cuando pasaron a jugar al equipo del Centro de Educación Física de Venado Tuerto, donde jugaron juntos desde el 2016 hasta el 2018. Pero la historia no terminó ahí: en 2019 decidieron dar un paso más y se unieron al Jockey Club, donde continúan compartiendo su amor por el deporte.

“Creí que era el momento ideal, ya hacía 11 años que estábamos de novios y ocho años que compartimos esta pasión por el hockey, siempre juntos”.

La familia de Gonzalo y Fernando en Venado Tuerto. (Foto: Gentileza Gonzalo Almazán)

La importancia del cariño de sus compañeros de equipo: “Ellos sabían que nosotros éramos pareja”

Los compañeros de la pareja fueron clave para que Gonzalo se animara a hacer este pedido. “En ningún momento recibimos discriminación por parte de ellos. Es un grupo muy unido, con pensamientos muy claros y con la cabeza abierta. Ellos sabían que nosotros éramos pareja. No hubo diferencias. Fuimos dos jugadores más”.

“Se vivió como una fiesta porque jugamos en un horario de tarde, hacía frío y había mucha gente. Es un clásico este partido. Y, lo que más destaco del video, es la reacción de nuestros compañeros, estaban inmensamente feliz por nosotros”, añadió.

“Todavía no tenemos fecha de casamiento”

Gonzalo contó sus sensaciones después de haberle pedido casamiento a su novio y reveló que aún no sabe cuándo será la fiesta. “Estamos muy contentos y todavía no caemos mucho. Fecha no tenemos. Vamos a hacer una fiesta. Pensamos en el verano porque a principio de julio jugamos la Copa Santa Fe y luego vamos con el seleccionado. Posiblemente, sea en enero”, compartió Gonzalo.

