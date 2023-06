Despedida de Maxi Rodríguez, con Lionel Messi: cómo ver el partido en vivo y a qué hora es

La despedida de Maxi Rodríguez tendrá lugar este sábado en Rosario, con la presencia de exjugadores que tuvieron algún vínculo con el ídolo de Newells Old Boys.

A qué hora es la despedida de Maxi Rodríguez

La despedida de Maxi Rodríguez será hoy a las 19.15 en la cancha de Newells. El partido despedida de Maxi, que tendrá la presencia de Lionel Messi, entre otras figuras, se podrá ver en vivo por la plataforma Star+.

De igual manera, cabe señalar que las puertas del estadio para la despedida de Maxi Rodríguez abrirán a las 16 horas. Mientras que antes del partido, desde las 18 horas, se esperan shows musicales con bandas en vivo.

Maximiliano Rodríguez realiza su despedida en un partido en el que un equipo tendrá puesta la camiseta de Newells y el otro tendrá la camiseta de de la Selección Argentina.

Qué jugadores estarán en la despedida de Maxi Rodríguez

Lionel Messi es uno de los nombres destacados de la despedida de Maxi Rodríguez, pero hay una larga lista de futbolistas y ex futbolistas que estarán presentes:

Lionel Scaloni

Pablo Aimar

Walter Samuel

Roberto Ayala

Gabriel Heinze

Gerardo Martino

Mauricio Pochettino

Eber Banega

José Pekerman

Gabriel Batistuta

David Trezeguet

Ariel Ortega

Ignacio Scocco

Leonardo Ponzio

"Quiero que sea una fiesta, que todos la pasen bien y se diviertan, más allá de jugar con una camiseta o con otra. Quiero que todos estemos contentos y sea una fiesta del fútbol. Me hacen este homenaje, pero no me gusta ser el centro, quiero que la pasen todos bien", declaró Rodríguez.

Messi se encuentra en Rosario, en el Country Kentucky, luego del partido que disputó contra Australia con la selección argentina. Cabe señalar que hoy es el cumpleaños del crack rosarino.