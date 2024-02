"Dibu" Martínez podría sumarse a la Selección Sub 23: "Me falta ganar los Juegos Olímpicos"

Emiliano Martínez, campeón del mundo y mejor arquero en Qatar 2022, aseguró que después de su logro en el último Mundial, la Copa América y la Finalíssima le faltaría "ganar los Juegos Olímpicos" con el seleccionado argentino.



Argentina se clasificó a los Juegos de París 2024 luego de su victoria ante Brasil por 1-0 en la última fecha del Preolímpico en Venezuela. "Miré la final (del Preolímpico), me gustó el equipo. Si hay algo que me falta en la Selección es ganar los Juegos Olímpicos", comentó el ' Dibu' Martínez en diálogo con DSports.



El arquero del Aston Villa inglés, de 31 años, podría ser uno de los tres mayores de 23 que acompañen al seleccionado a la cita olímpica según lo permitido.



El primer nombre que apareció inmediatamente después de que el equipo dirigido por Javier Mascherano se clasificara fue el de Lionel Messi, quien ya fue campeón olímpico en Beijing 2008. También sonó Ángel Di María, pero "Fideo" se bajó al afirmar que la Copa América de este año será su despedida de la Selección.

Ahora, otro referente de la "Scaloneta" se candidateó para París 2024, aunque aclaró que hay que darles cancha a los futbolistas que lograron la clasificación. "Los jóvenes siempre necesitan la chance y si a nosotros nos va bien en la Copa América y la ganamos, hay que dejarles lugar a los chicos. Si ellos están en un buen momento, no hay por qué cambiar", declaró Martínez.



El arquero marplatense opinó sobre Leandro Brey, quien tuvo un par de atajadas clave en el duelo ante Brasil: "Es muy difícil seguir a los jóvenes por los horarios. Pero hoy en día el nivel está muy bien, la vara está cada vez más alta. Con los arqueros no tenemos problemas".



Por otra parte, ´Dibu' Martínez habló sobre el próximo torneo importante para la Selección, la Copa América 2024, que se jugará en los Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio de este año. "La Copa América es mi meta. Es una edición diferente, se juega en Estados Unidos y va a ser un mini Mundial. Pero después, que pase lo que tenga que pasar", apuntó.



Además, el arquero del Aston Villa concluyó que él quiere seguir ganando cosas con Argentina. "Es muy fácil decir 'ya gané todo'. Yo me sigo proponiendo objetivos. Quiero llegar a 100 partidos con la Selección, con la mayor valla invicta de la historia. Pienso que lo puedo lograr. Soy un enfermo en conseguir esos objetivos. Es yo contra yo, todos los años. Me quiero superar a mi mismo", explicó.

Fuente: Télam