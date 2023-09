El árbitro del Superclásico apareció con un short de River: la foto generó polémica en las redes sociales

Andrés Merlos será el árbitro del Superclásico que animarán Boca y River este domingo por la séptima de la Copa de la Liga y su designación no pasó desapercibida. No solo muchos consideraron que no está apto para un partido de tal magnitud, sino que, además, una foto con iun pantalón de River expuso su parcialidad.

@Lanzineta fue la cuenta que publicó las fotos del árbitro con el short de River, que data de hace varios años atrás, aunque no se puede precisar la fecha con exactitud. Allí se ve a Merlos parado al lado de un auto donde se ve claramente el escudo del equipo de Nuñez.

Andrés Merlos con short de River

La imagen se viralizó en las redes sociales y generó una ola de comentarios, tanto de los hinchas Xeneizes, como de los Millarios. “Es más Gallina que Labruna”, escribió uno. “Fue adoctrinado por tapia. Ahora es bostero”, posteó otro.

La designación de Merlos llamó la atención ya que no estaba dentro de los principales candidatos para este encuentro. Si bien había otro nombres, el mendocino tiene experiencia como árbitro internacional y cuenta con varios partidos dirigiendo a ambos equipos.

Merlos dirigió el domingo pasado el empate sin goles entre San Lorenzo y Tigre. Sacó ocho tarjetas amarillas: seis para el Ciclón y dos para el Matador.

El dato que pocos conocían de Andrés Merlos

A lo largo de su carrera, Merlos tuvo actuaciones polémicas que lo llevaron a la primera plana de los medios. Pero los que pocos conocen es que el réferi tiene un pasado muy destacado como suboficial de la Fuerza Aérea Argentina.

“Me fue muy útil en la personalidad, en el respeto, en la conducción, que es lo que te enseña mucho la Fuerza Aérea. Volar un Mirage es una sensación única y entrar a un campo de juego solo lo sabe un árbitro. Son cosas que hay que vivirlas para saberlas”, reconocía en 2018 en un video publicado por el Ministerio de Defensa de la República Argentina.

El particular y poco conocido pasado de Andrés Merlos, el árbitro que dirigirá el Boca-River del domingo (Foto: Télam - @MindefArg).

“Soy de San Rafael, Mendoza, e ingresé a los 15 años a la Escuela de Suboficiales en Córdoba. Estudié ahí y, después, me destinaron a los Mirage, en Tandil. Ahí estuve hasta 2014, momento en el que desprogramaron los aviones”, contó Merlos en su momento.

Y continuó: “Entonces me fui a trabajar al edificio Cóndor. Mi primer destino fue Ceremonial y Protocolo. Luego, pasé a donde me encuentro actualmente: FEDEMA, un destino que compete al deporte y se puede asociar con mi otro trabajo. Durante 18 años trabajé en lo que es mecánica de Mirage. Era mecánico tripulante”.

El historial de Andrés Merlos dirigiendo a Boca

A lo largo de su carrera, Andrés Merlos dirigió 15 partidos al Xeneize. El saldo es tranquilizador para los hinchas de Boca: ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas.

El historial de Andrés Merlos dirigiendo a River

En el caso de River, los números también son favorables para el Millonario. En 12 partidos dirigidos, el conjunto de Núñez suma siete victorias, tres empates y dos derrotas. Un porcentaje similar al de Boca.

Fuente: Todo Noticias