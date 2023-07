El domingo se corre la "Clásica" de ciclismo en San Pedro de Jujuy

En el contexto de las Fiestas Patronales en honor a San Pedro Apóstol en la Perla del Ramal, se corre la “Clásica” de ciclismo.

La competencia que se desarrollará desde las 13 horas, contará con un circuito callejero que va por acceso sur y Avenida Siria. Además contará con interesantes premios como:

En categoría Elite, sub 23 y master A tendrán : 1) 30 mil pesos 2) 20 mil pesos, 3) 15 mil, 4) 10 mil. 5) 5 mil pesos.

y tendrán 1) 30 mil pesos 2) 20 mil pesos, 3) 15 mil, 4) 10 mil. 5) 5 mil pesos. En master B : 1) 15 mil pesos, 2) 10 mil, 3) 5 mil pesos.

: 1) 15 mil pesos, 2) 10 mil, 3) 5 mil pesos. Master C : 1) 10 mil pesos, 2) 7 mil pesos, 3) 5 mil pesos.

: 1) 10 mil pesos, 2) 7 mil pesos, 3) 5 mil pesos. En master D: 1) 8 mil pesos, 2) 6 mil pesos, 3) 4 mil pesos.

1) 8 mil pesos, 2) 6 mil pesos, 3) 4 mil pesos. Master E : 1) 8 mil pesos, 2) 5 mil pesos, 3) 4 mil pesos.

: 1) 8 mil pesos, 2) 5 mil pesos, 3) 4 mil pesos. Promocionales del primero al tercero la recaudación. Damas mayores y menores : 1) 6 mil pesos, 2) 5 mil pesos, 4) 4 mil pesos.

la recaudación. : 1) 6 mil pesos, 2) 5 mil pesos, 4) 4 mil pesos. Sub 14 y sub 16: 1) 6 mil pesos, 2) 5 mil pesos, 3) 4 mil pesos.

En esta oportunidad todas las categorías, elite, sub 23, master A, master B, master C, master D, master E, promocionales y juveniles estarán en competencia, la misma será la tercera fecha del provincial y segunda del campeonato Regional, por lo que se esperan corredores de todas partes de la provincia, Salta y Tucumán.

Cabe destacar que la competencia será fiscalizada por la Asociación San Pedro Cycles.

El evento, será entre los barrios Salvador Mazza y Roberto Sancho, acceso sur, en la avenida Republica de Siria. Algo no menor, es que es una jornada clasificatoria de los Juegos Evita, para la categoría sub 14 y sub 16, damas y caballeros.