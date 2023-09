El Lobo no pierde las esperanzas de entrar al reducido y se mide ante Chaco For Ever

El equipo de Marcelo Vázquez se mantiene con 31 puntos en la tabla de posiciones y este domingo desde las 16hs enfrentará a Chaco For Ever en el estadio 23 de Agosto.

Luego de la derrota ante Independiente Rivadavia, trabajó durante la semana para implementar variantes y hacerse fuerte de local, “queremos tratar de volver a ganar de local, seguir con las ilusiones de poder entrar al reducido. Sabemos que una victoria ante Chaco nos posiciona bien nuevamente asi que vamos a prepararnos de la mejor manera”, manifestó el defensor de Gimnasia, Guillermo Cosaro.

“De ocal no podemos dejar de pasar puntos, tenemos esperanzas de entrar al reducido entonces vamos a tener que ser protagonistas desde el primer minuto”, agregó.

Emanuel Enjarque, es el árbitro designado para el partido de For Ever.

Este domingo juega Gimnasia: habrá ingreso libre para los chicos de la FNE y para amigos de los socios

Gimnasia y Esgrima de Jujuy se prepara para disputar una nueva fecha del campeonato de la Primera Nacional y desde la dirigencia informaron que continúa vigente la promo 2x1 para socios, aunque esta vez pensaron en una campaña solidaria.

¿Cuál es la condición? Para poder ingresar gratis, la persona acompañante del socio debe llevar un alimento no perecedero. Todo lo recaudado será donado a instituciones benéficas de distintos barrios de Jujuy.

Así lo informaron a través de las redes del club: “El domingo frente a Chaco For Ever, si sos socio y venís con un amigo, él ingresa gratis trayendo un alimento no perecedero”.

Cabe mencionar que todo lo recaudado será donado a las siguientes instituciones:

Comedor 2 de Abril (B° Malvinas)

Comedor y Centro de Atención Familiar “Los Angelitos” (B° Alto Comedero)

Centro de Atención Familiar “Corazón de Jesús” (B° Alto Comedero)

Centro de Atención Familiar “Todos por Ellos” (B° Alto Comedero)

Otra de las opciones juega en favor de los estudiantes del secundario. SI te registraste en el Ente Autárquico Permanente, este domingo ante Chaco For Ever y todos los partidos del mes de septiembre, ingresas al estadio 23 de Agosto sin costo para alentar al Lobo.