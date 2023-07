El lujoso casamiento del Tucu Correa con la modelo italiana Chiara Casiraghi

Joaquín Correa contrajo matrimonio con la modelo italiana Chiara Casiraghi en una lujosa boda celebrada en el país europeo que recibió a varios amigos y colegas argentinos del jugador surgido en la cantera de Estudiantes de La Plata.

El Tucu y Chiara, que es hija del ex futbolista de la Juventus, Lazio y Chelsea Pierluigi Casiraghi, delantero que vistió la camiseta de la selección italiana y fue subcampeón del mundo en la Copa de Estados Unidos 1994 (hoy es dueño del City Padel Milano, un exclusivo centro deportivo con canchas de tenis y pádel), confirmaron su romance a mediados de 2022 luego de algunos rumores que los vinculaban un par de meses atrás.

Joaquín, que con la Albiceleste se colgó las medallas de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022 pero quedó afuera de la lista del Mundial de Qatar por una lesión, llegó al Inter de Milán hace dos años y lleva ganados cuatro títulos locales con el Neroazzurro.

Lautaro Martínez, asistió al casamiento junto a su esposa Agustina Gandolfo. Otros de los invitados de lujo fueron Paulo Dybala y Oriana Sabatini, que suelen pasar mucho tiempo con la pareja. Además, el ex tenista Juan Pico Mónaco, que conoce al Tucu desde su época en el Pincha por su fanatismo por el club platense, fue otro de los argentinos invitados a la gala.

Chiara Casiraghi (21 años) es estudiante de Comunicación y Bellas Artes en la Universidad de Milán.

Aunque Correa no formó parte de los 26 campeones del mundo, el grupo los incluyó en los festejos al igual que a Nicolás González (el otro lesionado) y si bien no fue citado por Scaloni en las últimas dos convocatorias (amistosos de marzo en Argentina y los del mes pasado en asia), el Tucu se sigue sintiendo parte y durante los festejos en la fiesta no faltó el ya mítico tema “Muchachos”, que sonó a lo largo de toda la Copa del Mundo en Doha.

Fuente: La Nacion