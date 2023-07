El mercado de pases de River tras la consagración: el regreso de un referente, objetivos y posibles salidas

La máquina que creó Martín Demichelis tachó su primer objetivo dentro de su ambiciosa lista y va por más. En el horizonte ahora asoman los octavos de final de la Copa Libertadores (ante Inter de Porto Alegre), la Copa Argentina (versus Talleres de Córdoba) y la Copa de la Liga. Para seguir agigantando sus vitrinas, River Plate tomó la decisión de salir con fuerza al mercado de pases.

Los dirigentes recalcan que no van a “traer por traer”, sino que la idea es buscar nombres puntuales en los sectores del campo de juego que solicitó el director técnico. Las prioridades (podrían modificarse en base a alguna salida) hoy pasan por la defensa y un delantero o futbolistas que pueda romper esquemas jugando por la banda. Vale recordar que en la próxima instancia de la máxima competencia continental se pueden realizar hasta cinco modificaciones en la lista de buena fe.

El que está cerrado de palabra desde hace algunos días y que sería oficializado a la brevedad es nada más ni nada menos que un hijo pródigo de la institución: Ramiro Funes Mori. El defensor, que había sido uno de los pedidos de Micho apenas asumió el mando, quedó en libertad de acción tras su paso por Cruz Azul de México y se espera que firme un contrato por tres años.

El ex Everton de Inglaterra, Villarreal de España y Al Nassr de Arabia Saudita disputó 25 partidos durante su estancia en el fútbol azteca, en los cuales anotó un gol (en su debut oficial contra Toluca). Además del famoso “Ramirazo” contra Boca Juniors, Funes Mori dejó un buen recuerdo en el club. Fue una pieza fundamental en la defensa durante los primeros años del ciclo de Marcelo Gallardo y formó parte del equipo que logró el ascenso a la Primera División. Además, ganó un Torneo Final, una Copa Campeonato, una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana, una Copa Libertadores y una Copa Suruga Bank.

El Mellizo no es el único zaguero que el cuerpo técnico busca sumar de cara al próximo semestre. Con Germán Pezzella totalmente descartado (se han comunicado con el campeón del mundo para conocer su situación, pero su intención es quedarse en el Betis de España, donde tiene un papel destacado) el nombre remarcado en la lista es el de Sebastián Boselli, la promesa de Defensor Sporting que se coronó campeón del mundo Sub 20 con Uruguay y ya fue citado por Marcelo Bielsa para la Mayor.

Pese a los reiterados contactos por el futbolista de 19 años la negociación aún no está cerca de cerrarse producto de la intromisión de otros interesados. El Millonario realizó una oferta formal, pero fue considerada insuficiente por los charrúas, que remarcaron que quieren quedarse con un porcentaje del pase. Se espera un nuevo ofrecimiento de alrededor de 4 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha y cuatro años de vínculo para el futbolista.

No obstante, desde el círculo íntimo del joven le dejaron entrever a este sitio que el Millonario podría ser un escenario propicio para continuar su carrera: “Está en plena fase de crecimiento y es importante que vaya a un lugar donde lo ayuden a crecer. River es un gran equipo, y eso es imposible no verlo, pero es importante ir a un lugar que haya un plan claro sea cual sea el club”.

En lo que respecta a la ofensiva, aunque siempre sobrevuela el nombre de Luciano Vietto (es del agrado de la dirigencia), la opción más cercana está en el ámbito local. De no mediar ningún imprevisto, en las próximas horas sería presentado de manera oficial Facundo Colidio, el punta que viene de brillar en Tigre y que estaba en el radar de Boca Juniors (llegó a un acuerdo con Inter pero el jugador prefirió no volver al Xeneize -pasó por las inferiores azul y oro- para desembarcar en el Millonario) y Toluca se decantó por ser dirigido por Martín Demichelis.

El sueño máximo es conseguir la vuelta de Manuel Lanzini, que quedó con el pase en su poder tras ocho temporadas en West Ham de Inglaterra. Aún no llegó a un acuerdo con ninguna institución, pero lo cierto es que hoy su prioridad parece ser continuar un tiempo más en Europa. “Para hacer esta negociación necesitás la osadía y el romanticismo del jugador”, le explicaron en su momento a este sitio. Desde Núñez le hicieron saber su deseo de repatriarlo e incluso le acercaron una oferta, pero no es una historia que parezca tener una pronta resolución.

Uno de los temas más resonantes en el Mundo River en las últimas semanas fue el futuro del capitán Enzo Pérez. Cuando todo parecía que la renovación de su vínculo era un hecho (finaliza el 31 de diciembre), la situación se modificó y entró en un impasse. El referente del Millonario prefiere esperar y le hizo saber a la dirigencia que anunciará su decisión promediando noviembre. La idea del mediocampista es, entre otras cuestiones, ver cómo avanza el próximo semestre y cómo se siente de su rodilla luego de sufrir una sinovitis. El ex Benfica y Valencia cuenta con algunos sondeos del exterior y en su momento reconoció que le gustaría retirarse con la camiseta de Deportivo Maipú, equipo que hoy es protagonista en la Primera Nacional y sueña con el ascenso a la máxima categoría.

Si bien la idea es la de no desprenderse de ninguno de los titulares, el mercado muchas veces puede torcer estas decisiones y dos de los futbolistas más requeridos son Lucas Beltrán y Nicolás De La Cruz. El goleador es una de las figuras del equipo e hizo sentar en el banco de suplentes a hombres de experiencia como el colombiano Miguel Borja y al venezolano Salomón Rondón. El joven de 22 años despertó el interés del Friburgo de Alemania, quien llegó a ofertar 10 millones de euros, cifra que está lejos de los 20 millones de su cláusula de rescisión. No se descarta que los teutones mejoren el ofrecimiento durante esta ventana de transferencias.

El uruguayo, por su parte, fue buscado por Flamengo de Brasil, entidad que en el último tiempo demostró que el dinero no es un impedimento a la hora de incorporar. “El Flamengo entiende que De La Cruz es un jugador calificado para estar aquí. Pero River Plate se sentó encima de la cláusula de rescisión, que es de 16 millones de dólares, una cifra que nuestro club entiende que no es viable pagar. O salimos a negociar o el jugador no viene, así de simple”, fue el ultimátum que lanzó Marcos Braz, vicepresidente del conjunto carioca.

José Paradela, quien comenzó el semestre como una pieza importante para Martín Demichelis pero con el correr de las fechas fue cediendo terreno, es seguido de cerca por Racing para reemplazar al paraguayo Matías Rojas. La idea en Núñez es la de percibir cerca de 4.5 millones de dólares para liberar al ex Gimnasia y Esgrima La Plata.

Tampoco se descarta que pueda llegar una oferta por algún marcador central. El representante del paraguayo Robert Rojas manifestó públicamente que al futbolista le gustaría dar un salto económico (fue sondeado por equipos de Brasil).

Por otra parte, Godoy Cruz de Mendoza estudia seriamente hacer uso de la opción de compra por el 50 por ciento de la ficha de Hernán López Muñoz, el sobrino nieto de Diego Armando Maradona. El Tomba pagaría un millón de dólares para quedarse con el futbolista que viene de disputar 19 partidos y marcar dos goles. También se desprendió del juvenil Felipe Salomoni, quien fue vendido a Guaraní de Paraguay, entidad que se hizo con el 70 por ciento de la ficha del lateral (el 30 restante quedó para los de Núñez).

A las arcas del Millonario también estaría próximo a ingresar dinero por la venta del colombiano Jorge Carrascal. El PAOK de Grecia estaría dispuesto a pagar aproximadamente 4.5 millones de euros por si ficha, y en Núñez aún conservan la mitad de su pase.

Fuente: Infobae