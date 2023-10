El Mundial 2030 se jugará en tres continentes: todos los detalles de un formato especial por el Centenario de la Copa

Este miércoles la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el Mundial 2030 comenzará en Sudamérica, más específicamente en sedes de Argentina, Uruguay y Paraguay, para conmemorar los 100 años de la primera edición, disputada justamente en Uruguay.

El proyecto original era que estos tres países, junto con Chile, albergarían el torneo. Pero, según comunicó el organismo, finalmente serán los tres primeros partidos los que se disputen en el territorio que dio inicio en 1930 al campeonato entre naciones más convocante del planeta. Lo curioso es que estos países albergarán solamente los encuentros inaugurales, por lo que el resto del certamen se disputará en España-Portugal-Marruecos.

"El fútbol unió tres continentes, seis países. Es un hecho histórico. Estamos sumamente felices", explicó Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, en conferencia de prensa, al tiempo que sostuvo que esto fue confirmado "en el Consejo de la FIFA". "Es un hecho histórico", anunció, mientras que agradeció a los dirigentes europeos y africanos que aceptaron esta idea.

"El evento se origina en Sudamérica, luego se traslada a España, Portugal y Marruecos, las tres federaciones ya están clasificadas", informó a su vez Robert Harrison, presidente del fútbol paraguayo. Por lo que ya hay seis países con boleto asegurado para el Mundial 2030. Además, FIFA descontaría tres plazas de Eliminatorias Conmebol para que las otras siete selecciones (Brasil, Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia) jueguen en búsqueda de tres boletos directos y el repechaje.

Infantino y Domínguez

El encuentro que abrirá el torneo se celebrará en el estadio Centenario de Montevideo, mientras que los siguientes dos serán en Paraguay y Argentina, con sede a confirmar. Además, las tres naciones tendrán FIFA FAN Fest durante todo el certamen para que los hinchas puedan vivir de manera única la fiesta del fútbol.

Con respecto a la ausencia de Chile, Domínguez explicó: "Esto no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o para que le encontremos algo. Es una decisión de FIFA, no nuestra".

Claudio Tapia, presidente de la AFA, dejó en claro por qué se decidió por esta opción: "Era imposible conseguir los votos, era imposible conseguir la inversión para organizar un Mundial de tal magnitud, y sin embargo (Domínguez) con firmeza y decisión, trabajando uno por uno logró que Sudamérica tenga su Mundial". Con eso, dejó en claro que de mantener el proyecto original, hubiesen perdido en la elección FIFA programada para 2024 y que además de esta forma consiguieron un ahorro sustancial ya que no necesitarán el aporte de cientos de millones de dólares para la organización.

Terminada la conferencia de prensa, FIFA emitió un comunicado con el anuncio oficial: "En 2030, tendremos una huella global única, tres continentes - África, Europa y América del Sur - seis países - Argentina, Marruecos, Paraguay, Portugal, España y Uruguay - dando la bienvenida y uniendo al mundo mientras celebramos juntos el hermoso juego, el centenario y la Copa Mundial de la FIFA".

Cabe señalar que el Mundial 2030 tendrá 48 selecciones participantes, al igual que el de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Justamente por eso, FIFA ha impulsado las candidaturas conjuntas, a diferencia de lo que sucedía hasta 2022, que era un solo país el anfitrión.

A su vez, la Casa Madre del fútbol informó que en 2024 se realizará la elección para el Mundial 2034. Para ella no podrán presentarse proyectos de UEFA, Conmebol ni África, por el sistema de rotación entre Confederaciones que rige hace tiempo. Es por eso que, como además el Mundial 2026 es de Concacaf, solamente se aceptarán proyectos de Oceanía y Asia. Justamente, Australia y Nueva Zelanda ya estaban trabajando para una candidatura, al igual que Arabia Saudita, que lo hacía junto con Grecia y Egipto, socios que ahora deberá descartar. También, China se había mostrado interesada en organizar el torneo en 2030, por lo que no se descarta que también se presente.

Ahora, comenzará el trabajo para definir en qué estadio se disputarán los partidos inaugurales. El único confirmado es el Centenario de Montevideo, mismo escenario utilizado en 1930. Mientras que Argentina, tenía 14 posibles sedes en su proyecto (Mar del Plata, Córdoba, Avellaneda, Mendoza, Tucumán, Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, Salta, Rosario, Provincia de Buenos Aires, La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis). El que pica en punta es el Monumental de Buenos Aires, que albergó la final de 1978.

El proyecto inicial de la Copa del Mundo 20230 incluía as Chile

Por su parte, Paraguay tenía Encarnación, Asunción, Ciudad del Este, Concepción, Itapúa y Departamento Central, pero en conferencia de prensa Domínguez anticipó que está trabajando en la construcción de un nuevo estadio en Luque, en el predio que recientemente adquirió la Conmebol junto a su edificio sede.

El último Mundial en Sudamérica había sido en Brasil, en 2014, mientras que en Argentina la única vez había sido en 1978 y en Uruguay en 1930. Por su parte, Paraguay tendrá el lujo de ser sede por primera vez, aunque sea solamente para uno de los tres primeros partidos.

"Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario", había escrito minutos antes en sus redes sociales Domínguez y de inmediato creó una ola de repercusiones a nivel mundial.

Por su parte, el presidente de la federación paraguaya, Robert Harrison, manifestó en la red social X: "El trabajo en equipo es el camino para concretar los grandes sueños y este es el de toda Sudamérica". Al tiempo que la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) se sumó al anuncio: "Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial. Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del 2030 en su casa y con su gente. ¡Nos subimos a la fiesta mundialista!".

