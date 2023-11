El nuevo spot de Riquelme, con chicana a Macri

El ambiente político de Boca está más caliente que nunca. Además de los constantes dardos que se tiran entre Juan Román Riquelme, candidato a presidente del oficialismo, y Mauricio Macri, vice de la oposición, el Xeneize sacó un comunicado en el que denuncia una persecución judicial contra el club y la familia del Diez tras la clausura de La Bombonera después del partido de la Selección Argentina. Y a este tenso clima se le suma un spot lanzado por la agrupación Soy Bostero que responde a las críticas que había hecho el ingeniero respecto de la capacidad dirigencial del Torero.

No es casualidad que el video empiece con el caño que le tiró a Mario Yepes ante River en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2000 y termine con las imágenes de la asistencia a Martín Palermo desde más de 30 metros para el segundo gol frente al Real Madrid, en la Intercontinental del mismo año. Es que, durante la conferencia que sirvió para el lanzamiento de la fórmula opositora con Andrés Ibarra de presidente, el tandilense indicó que no es igual dirigir un club que ser jugador de fútbol.

"Andrés no es alguien que le vaya a hacer la rabona a Yepes, eso está fuera de discusión. Ni le va a hacer un pase de 40 metros a Martín para que le meta el primer gol al Real Madrid, pero es alguien preparado, honesto, que conoce el club como nadie", aseguró. Lo curioso es que el exPresidente de la Nación cometió varios furcios en su discurso. Primero, la jugada que le hizo el Torero al colombiano fue un caño y no una rabona. Segundo, el toque que le da al Loco para que convierta contra el Merengue ocurre en la antesala del segundo tanto y no del que abrió el marcador, que llega gracias a un centro de Marcelo Delgado, hoy integrante del cuestionado -por la oposición- Consejo de Fútbol.

El spot se encarga de realzar los hitos más importantes de la gestión: la renovación del predio de Ezeiza, los arreglos a La Bombonera, la promoción de 34 juveniles a Primera -algunos se convirtieron en titulares como Barco, Medina y Equi Fernández-, las ventas de Alan Varela y Luis Vázquez, entre otros, y la obtención de un sponsor -Betsson- por ocho millones de dólares. El video finaliza con una pregunta que suena a palazo contra el tándem conformado por Ibarra y Macri: "¿Quién dijo que un jugador de fútbol no puede ser dirigente?"

Fuente: TyC Sports