El otro jugador borrado de la Scaloneta: mirá quién es y por qué ya no es parte

Lionel Scaloni no le da muchas oportunidades a los futbolistas que rompen su confianza y la de su equipo, el Seleccionado Nacional. Es por esto, que tras el Mundial -del que salieron campeones en Qatar 2022- quedó eliminado del plantel el Papu Gómez, ahora se conoció otra baja.

Se trata de Joaquín Correa: el deportista tucumano era uno de los siempre convocados por Scaloni. Durante la Copa América o las eliminatorias del Mundial pasado. Incluso estuvo convocado para Qatar 2022 pero una lesión de último minuto lo dejó afuera.

Y, esa lesión fue la que lo marginó para siempre de la selección ¿El motivo? Bueno, Sacaloni y su cuerpo técnico descubrieron que el jugador ya tenía ese dolor antes de sumarse a las prácticas para el Mundial, se trataba d una lesión en la rodilla. Esto generó que unos días antes del arranque del certamen quedara fuera y dejara la concentración.

El enojo de Scaloni fue porque el jugador escondió que estaba mal y fue egoísta, no pensó en el grupo, y en su lugar hubo que llamar a un reemplazante de último momento que debió adaptarse al grupo, Thiago Almada que hoy sigue formando parte del grupo.

Es por eso, indican varias fuentes, que el Tucu Correa no volvió a vestir la celeste y blanca y no lo hará mientras el DT siga al mando. Tras el Mundial, el Tucu no volvió a postear nada sobre sus compañeros ni hace alusión en las redes cuando juega la Selección.