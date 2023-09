El presidente de River desmintió la crisis entre Demichelis y el plantel: "Estamos todos unidos"

River Plate viene de dos días agitados con rumores y de una reunión entre el cuerpo técnico, el plantel y sus referentes. Para poner más paños fríos y dar vuelta la página con el fin de encaminar el segundo título en un año a nivel local tras consagrarse en la Liga Profesional, el presidente del club, Jorge Brito, le brindó todo su apoyo al entrenador, Martín Demichelis y su cuerpo técnico. Además, apuntó a la comunión que existe con los jugadores, donde también algunos de ellos se manifestaron en igual sintonía.

“A los hinchas le digo que se queden tranquilos. Tenemos un gran grupo humano. Un gran cuerpo técnico. Grandísimos jugadores. Estamos todos unidos”, le indicó Brito a ESPN en el marco de la cena anual de la Fundación River Plate, evento que cumplió diez años. “Esto nos ya nos ha pasado muchas veces. Por ejemplo, en 2017 con la derrota con Lanús (semifinal de la Copa Libertadores), que nos costó unos meses reponernos. Tal vez ahí pudimos encontrar un punto de inflexión en aquel partido con Boca en Mendoza (final de la Supercopa Argentina que ganó River Plate 2-0)”, recordó el máximo dirigente de la entidad. “Pudimos reconstruirnos a partir de ahí. Ese fue, diría, el mejor año en la historia de River, que terminamos con la copa en Madrid. Estamos muy confiados en este plantel, en este cuerpo técnico y estoy convencido de que vamos a dar batalla en este campeonato también”, subrayó.

Al ser consultado por Demichelis, respondió: “Lo veo muy bien a Martín. Que es un técnico con muchísima proyección. Veo que también es un gran líder dentro del cuerpo técnico y dentro de los jugadores. Tiene un gran vínculo con nosotros, los dirigentes”. Además, reconoció: “Fue un proceso que todos veían con mucha dificultad, como lo veíamos nosotros del pos Gallardo, tal vez el técnico más importante en la historia de River, ocho años y medio ganando prácticamente todo”.

Y destacó la autenticidad de Demichelis: “Él está haciendo su camino, con un estilo distinto. Creo que en la vida lo peor que hay es cuando uno intenta ser otro. Él es una persona auténtica y tiene su propio estilo. Estamos muy tranquilos y confiados no solamente por lo que ganamos, sino por todo lo que viene”.

River

Entre los referentes que hablaron del presente del equipo y del plantel, estuvo Ignacio Fernández, que sostuvo lo siguiente: “Estamos pasando un momento complicado, pero tampoco para estar haciendo mucho drama. Se perdieron dos partidos, el último con Vélez, que no se jugó bien, pero son cosas que hay que corregir en la semana. El grupo está bien, está unido, así que vamos a darle para adelante y trabajar para sacar esto adelante”.

Nacho insistió: “Como grupo tenemos que estar tranquilos por lo que se diga afuera porque sabemos que muchas veces se dicen cosas que no son. Entonces hay que mantener la tranquilidad y trabajar puertas adentro que es lo que nos corresponde hacer a nosotros”. Otro que opinó sobre el tema fue Esequiel Barco, que afirmó: “Se habla demasiado, estamos muy unidos tanto el cuerpo técnico como los jugadores, seguimos trabajando todos juntos”.

En tanto que el retornado Ramiro Funes Mori también le bajó el tono a la situación y manifestó: “No hay que dramatizar tanto, si bien no tuvimos un buen partido, perdimos una oportunidad nomás. Es para preocuparse por el resultado, la actitud, pero sabemos que lo podemos revertir”. El defensor planteó: “Se dramatiza mucho en este momento, personalmente sabemos el plantel, como se maneja River y tenemos un gran grupo de ser humano. Estamos muy bien. Cuando tenés derrotas se hace un espamento mucho más grande, pero hay que seguir. Esta institución te indica a ganar siempre. Es un partido nada más, hay que mejorar muchas cosas y darle para adelante nada más”.

Mientras que hubo referentes históricos que brindaron su impresión e hicieron hincapié en que hay que mantener la tranquilidad y que “no hay ninguna crisis”, como el caso de Enzo Francescoli, que también es manager del club. “El momento de River lo vivo bien, sabiendo que hay buenos momentos que hay que disfrutarlos porque son cortos y pocos, y malos momentos, que hay que transitarlos con calma. Sin enloquecerse, sabiendo que River no va a perder la identidad”, aseveró el uruguayo.

River Plate cayó ante Argentinos Junios en su debut

“Acá no hay ninguna crisis. El equipo perdió dos partidos, nos dolió mucho quedar afuera de la copa, es lógico, pero estas cosas pasan en el fútbol. Hay que levantarse y volver a reintentar, y River siempre tiene que estar ahí”, añadió el ex delantero. “El club aprendió a no volverse loco con esto. Hay que mantener la calma. Estoy muy tranquilo. El equipo sabe, estuve hablando con los chicos, saben que tuvieron un mal partido puede pasar. Hay que volver a entrenar y preparase de la mejor manera”, culminó Enzo.

Por su parte, Leonardo Ponzio, contó: “La realidad es que se perdieron de tres partidos del torneo, dos. Con un entrenador nuevo, cómo se dio todo en el semestre pasado, la ilusión se prendió enseguida, con un título. Ahora con dos derrotas, se refleja el error. Es parte de que llegaron jugadores nuevos, lo bueno es saber dónde está la cuestión. El buen fútbol que veníamos haciendo River lo tiene, no hay que perderlo. Estamos bien”.

Fuente: Infobae