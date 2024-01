El sorteo de la Primera Nacional con Gimnasia de Jujuy se hará este miércoles: así será el campeonato

La Primera Nacional comienza a definir lo que será la temporada 2024 del certamen que tendrá 38 equipos buscando dar el salto a la máxima categoría del fútbol argentino.

Aunque no haya confirmaciones oficiales por parte de la AFA, se mantendría la misma modalidad de disputa que la del 2023, con dos ascensos en juego: los equipos divididos en dos zonas de 19 equipos cada una, un primer ascenso que sale de la final entre los dos ganadores de cada grupo y otro ascenso que sale del ganador del Reducido.

El sorteo para conocer el fixture se llevará a cabo este miércoles 3 de enero, y la fecha para el inicio de la competencia sería el primer fin de semana de febrero, sábado 3 y domingo 4.

LOS CLUBES DE LA PRIMERA NACIONAL 2024

La segunda categoría del fútbol argentino estará conformada por los siguientes equipos: Agropecuario, Aldosivi, All Boys, Almagro, Almirante Brown, Alvarado, Arsenal de Sarandí, Atlanta, Güemes de Santiago del Estero, Atlético de Rafaela, Brown (A), Brown (PM), Chacarita, Chaco For Ever, Colón de Santa Fe, Def. de Belgrano, CADU, Dep. Madryn, Dep. Maipú, Dep. Morón, Estudiantes, Estudiantes (Río Cuarto), Ferro Carril Oeste, Gimnasia (Jujuy), Gimnasia (Mendoza), Gimnasia de Salta, Mitre de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Patronato (Paraná), Quilmes, Racing (Córdoba), San Martín (San Juan), San Martín (Tucumán), San Miguel, San Telmo, Talleres de Remedios de Escalada, Temperley y Tristán Suárez.

Por razones económicas, Gimnasia y Esgrima hará la pretemporada en Jujuy

La crisis económica tocó la puerta de Gimnasia, por tal motivo la pretemporada no la realizará en Salta, sino que será en Jujuy desde el 3 de enero.

Se armará un cuadrangular que será integrado por Gimnasia, un equipo salteño y el resto serán de Santiago del Estero. Este tipo de certamen durante la pretemporada sirve para evaluar la actualidad del plantel, corregir errores y nivelarse de cara al torneo por la Primera Nacional.

Del torneo que se jugaría como nivelación, se analiza la posibilidad de que uno de los partidos se dispute en el estadio 23 de Agosto, para ver la calidad del mismo y pensando en el hincha que quiera acompañar el proceso previo al torneo de AFA.

Hasta el momento Gimnasia se reforzó con los siguientes jugadores:

El arquero Joaquín Bigo (exEstudiantes de Río Cuarto); los defensores Facundo Rizzi (que iniciará un nuevo ciclo en el club tras su paso por el fútbol rumano), Franco Camargo (exAtlanta) y Diego López (exEstudiantes de Buenos Aires); los volantes Rodrigo Montes (exBOCA JUNIORS) y Francisco Molina (exVilla Dálmine) y los delanteros Cristian Menéndez (exAtlético Tucumán) y Mauro Albertengo (exAlvarado de Mar del Plata). Son los ocho refuerzos que se sumaron.