El técnico de Francia cuestionó el Balón de Oro que ganó Messi y dejó una frase muy polémica

Lionel Messi ganó el Balón de Oro hace más de diez días y todavía genera polémica su premiación. En este caso, la crítica vino del lado de Didier Deschamps, técnico de la Selección de Francia, que se mostró decepcionado de que no se lo hayan dado a Kylian Mbappé, figura de su país.

“Mbappé merecía ganar el Balón de Oro este año después de sus actuaciones en el Mundial. Que termine tercero ya es otra decepción. No digo que Messi no se lo merecía, ni Haaland tampoco. Él está decepcionado”, indicó el entrenador de los Blues.

Por otro lado, cargó fuerte contra los periodistas que participaron de la votación: “Son votos que vienen de todas partes del mundo. Me sorprendió el voto de algunos. Que no pongas a Mbappé en el top 5... No voy a decir que sea deshonestidad, pero no estamos lejos de eso”, indicó en diálogo con Bein Sports.

Deschamps no fue el único que criticó a Messi por la obtención del Balón de Oro. Ni bien terminó la gala, Lothar Matthaus, otro campeón del mundo, había señalado que todo se trató de “una farsa”.

“La elección es una farsa, aunque soy fan de Messi. Durante todo el año pasado Haaland rindió mejor. Es inmerecido que Messi haya ganado”, dijo Matthaus en declaraciones al canal Sky.

Según Matthaus, la reelección de Messi como mejor jugador del mundo demuestra “que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa”, en referencia a la Copa del Mundo ganada por Argentina en Qatar 2022.

“Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos 12 meses. Ganó con el Manchester City la Liga de Campeones, la Premier League y la Copa de Inglaterra, y batió récord de goles”, justificó el exjugador alemán, quien logró el Balón de Oro en 1990.

