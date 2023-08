Este domingo juega Gimnasia y los socios podrán ingresar gratis con un amigo

Gimnasia y Esgrima de Jujuy se prepara para disputar una nueva fecha del campeonato de la Primera Nacional y desde la dirigencia informaron que continúa vigente la promo 2x1 para socios, aunque esta vez pensaron en una campaña solidaria.

El domingo 3 de septiembre a las 16 horas el “Lobo” jujeño recibirá en el Estadio “23 de agosto” a Chaco For Ever y los socios podrán ingresar junto a un amigo de manera gratuita.

¿Cuál es la condición? Para poder ingresar gratis, la persona acompañante debe llevar un alimento no perecedero. Todo lo recaudado será donado a instituciones benéficas de distintos barrios de Jujuy.

Así lo informaron a través de las redes del club: “El domingo frente a Chaco For Ever, si sos socio y venís con un amigo, él ingresa gratis trayendo un alimento no perecedero”.

Cabe mencionar que todo lo recaudado será donado a las siguientes instituciones:

Comedor 2 de Abril (B° Malvinas)

Comedor y Centro de Atención Familiar “Los Angelitos” (B° Alto Comedero)

Centro de Atención Familiar “Corazón de Jesús” (B° Alto Comedero)

Centro de Atención Familiar “Todos por Ellos” (B° Alto Comedero)