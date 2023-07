Este martes inicia la fecha 23 de la Liga Profesional: días, horarios y TV de todos los partidos

La Liga Profesional no se toma ningún descanso y este martes se pone en marcha la fecha 23. El partido que abrirá la jornada será el de Lanús, que quiere seguir dando pelea, ante Vélez, que busca seguir en la senda del triunfo con Sebastián Méndez, desde las 20 hs.

En tanto que el miércoles estarán los platos fuertes: Racing, que está en levantada, recibe en el clásico a San Lorenzo, escolta, a las 19.30 en el Cilindro de Avellaneda y el líder River se mide con Colón en el Monumental desde las 21.30.

El jueves continúa la fecha con el clásico entre Arsenal y Defensa y Justicia a las 14.00 y posterioremente será el turno de Boca, que visitará a Unión en Santa Fe a las 17.00, mientras que Talleres, otro escolta, tendrá una dura parada en Junín ante Sarmiento a las 19.00.

Cronograma completo de la fecha 23

Martes 24 de julio

20.00 | Lanús vs. Vélez Sarsfield | TNT Sports | Andrés Gariano

Miércoles 5 de julio

15.30 | Godoy Cruz vs. Platense | TNT Sports | Darío Herrera

17.00 Tigre vs. Banfield | ESPN Premium | Fernando Espinoza

18.00 | Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata | TNT Sports | Facundo Tello

19.30 | Racing vs. San Lorenzo | ESPN Premium | Hernán Mastrángelo

21.30 | River vs. Colón | ESPN Premium | Nicolás Ramírez

Jueves 6 de julio

14.00 | Arsenal vs. Defensa y Justicia | ESPN Premium | Nazareno Arasa

17.00 | Unión vs. Boca | TNT Sports | Andrés Merlos

19.00 | Argentinos Juniors vs. Instituto | TNT Sports | Ariel Penel

19.00 | Sarmiento vs. Talleres | ESPN Premium | Sebastián Martínez

21.30 | Belgrano vs. Barracas Central | ESPN Premium | Pablo Dóvalo

21.30 | Huracán vs. Atlético Tucumán | TNT Sports | Jorge Baliño

Viernes 7 de julio

19.00 | Gimnasia de La Plata vs. Independiente | TNT Sports | Leandro Rey Hilfer

21.30 | Central Córdoba vs. Newell's | ESPN Premium | Silvio Trucco