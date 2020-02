Se suspendió el Gran Premio de China por el Coronavirus

El Gran Premio de Fórmula 1 que se iba a correr el próximo 19 de abril en China fue pospuesto debido al coronavirus, según anunció hoy Federación Internacional del Automóvil (FIA). Aún no hay fecha para la carrera a la espera de una solución.

El promotor del evento, Juss Sports Group, había solicitado el aplazamiento del evento para asegurar la salud de todos los involucrados.

