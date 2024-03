Fernando Burlando anticipó el futuro de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual: "Lo que se viene es durísimo"

El reconocido abogado, Fernando Burlando, que lleva adelante la representación civil de la denunciante en Buenos Aires, se refirió a la situación de los jugadores de Vélez, Sebastián Sosa, José Florentín, Braian Cufré y Aldo Osorio, quienes están detenidos en Tucumán por la causa de abuso sexual y señaló que "lo que viene de cara al futuro para los acusados es durísimo".

En dialogo con Super Mitre, el doctor dijo: "Lo que hay que entender es que el delito es gravísimo, un abuso sexual agravado por la pluralidad de intervinientes, cuando son 2 o más personas eso califica la figura y hace que la pena mínima se establezca en 8 años y la máxima es 20 años", explicó.

A su vez aseguró que "el de Tucumán es un procedimiento distinto al que tenemos en Buenos Aires. Ahora se va a preparar lo que es materia de acusación, la posición específica que va a pesar sobre ellos".

Luego, sobre la decisión de la justicia, señaló: "Creo que la justicia podría generar algún tipo de libertad provisoria, por lo menos hasta que exista una sentencia firme, pero todo dependerá de lo que pase en estas 48 horas. Tiene que ver con un descargo que ellos puedan realizar, porque la descripción de la víctima es muy minuciosa, describe cada segundo de lo ocurrido, desde cuando es convocada hasta cómo intervienen en el abuso, es una descripción de la participación de cada uno en el hecho".

"Además de haber mucha prueba de carácter científico, hay muchas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, desde los mensajes de las plataformas", agregó. "Hay muchas cosas feas como haberle dejado dinero en su ropa interior", indicó.

El letrado también señaló que "es insólito que en 2024 cuatro tipos hagan lo que hicieron. Excepto que seas un degenerado, un tarado, no podés hacer lo que denuncia ella; es vergonzoso".

Sobre la denunciante, Burlando detalló que tiene lesione como "moretones en el muslo y en alguna parte de la cadera". "Tuvo un sangrado importante en un lugar específico que es una estría, son lesiones constatadas, y eso rompe cualquier tipo de alternativa, de que sea algo consentido", argumentó.

Por último, se refirió en particular a la situación de Sebastián Sosa: "Podría ser que el arquero de Vélez se rompa un poquito de los demás, y que diga 'mirá, de lo que hicieron ellos yo no participé' y de hecho la víctima lo reconoce por lo que podría ser una situación diferente; ahora los demás tendrán que... será una lucha entre lo consentido y lo no consentido", completó.