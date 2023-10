Fernando Gago presentó la renuncia tras la derrota ante Independiente en el clásico

Fernando Gago nunca terminó de entrar en los hinchas de Racing. Ni siquiera fue adoptado en el comienzo de su ciclo, en octubre de 2021, cuando el equipo jugaba bien y era el mejor del fútbol argentino. La que se escribe aquí entonces en la crónica de una salida anunciada: tras la derrota en el clásico ante Independiente y luego de los masivos insultos de los simpatizantes académicos, el entrenador presentó la renuncia y no seguirá en el club.

Víctor Blanco, que inoportunamente este sábado celebró con un video oficial sus 10 años en la institución, abriga la ilusión de convencer al entrenador para que siga. Lo mismo piensan los futbolistas, quienes se quedaron charlando con Gago y el resto del cuerpo técnico tras el partido.

Los referentes, representados en Leonardo Sigali y Gabriel Arias, respaldan con fuerza el proyecto. Vale recordar el sentido abrazo del Oso cuando marcó el gol ante San Lorenzo. De todos modos, Gago no tiene pensado dar un paso atrás.

Los hinchas se manifestaron durante y después del juego. Y no fueron pocos. Al terminar el partido, el Cilindro pidió la salida del DT. Solo el sector de la popular, donde esta la barra, no cantó el “andate Gago”. Algunos hinchas intentaron meterse a la cancha trepándose al acrílico para quedar cara a cara con el ex mediocampista de Boca, que se metió rápido en la manga que lleva al vestuario.

No se quedaron con lo de la cancha los hinchas: fueron hasta el playón para manifestarse. Hubo momentos de tensión: rompieron el micro que traslada al plantel. Los insultos se multiplicaron. Una hora y media después de terminando el clásico, un grupo de alrededor de 400 hinchas seguían pidiendo con insistencia la cabeza del entrenador. “Hincha de Boca; ni socio de Racing sos”, le gritaba con insistencia el más molesto.

🇦🇷 Incidentes afuera de la cancha de Racing, Tras perder el clásico 2-0 ante Independiente, la gente de La Academia se expresó en contra de la dirigencia y pidió la renuncia del DT, Fernando Gago pic.twitter.com/Pljxesy2nt — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) October 1, 2023

La conferencia de prensa se suspendió y ahí se empezó a vislumbrar la salida del DT. “Hasta renunciar hace mal Gago: te tenés que ir durante la semana, no una hora después de perder contra Independiente”, comentó un socio.

Así, tras 109 partidos (53 victorias, 30 empates y 26 derrotas) y 2 títulos (Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional), Gago se despidió de Racing, el club en el que nunca terminó de entrar. Es que a pesar de que armó un equipo protagonista, al DT le pasan varias facturas, entre ellas la de no ganar en partidos importantes o sufrir eliminaciones que no estaban en los planes.

Uno de los partidos que marcó el ciclo Gago fue la última fecha de la Liga 2022, cuando su equipo desaprovechó la chance de coronarse campeón al no vencer a River como local, cediéndole el certamen a Boca.

Sin embargo, esa tendencia negativa se mantuvo hasta el presente: Racing no pudo quebrar al Xeneize en la Libertadores, y cayó por goleada en la Copa Argentina contra Huracán. La paciencia de los hinchas se terminó.

