FIFA analiza reformas que podrían cambiar el fútbol: detener el cronómetro y modificar el offside

Este sábado se analizarán cambios muy importantes en las reglas del fútbol: la FIFA y la IFAB (International Football Association Board) se reunirán en Londres para evaluar la posibilidad de detener el cronómetro en los partidos cada vez que el juego se detenga y eliminar el offside milimétrico para beneficiar al atacante cuando está en la misma línea que el defensor.

La IFAB es una organización integrada por asociaciones de Reino Unido y FIFA que se encarga de actualizar y modificar las reglas del juego a través de los años. En esta ocasión se tratarán reformas que podrían ser históricas y que cambiarían el fútbol a nivel mundial.

Desde hace tiempo, en la FIFA están preocupados por las constantes detenciones en el juego, algo que se profundizó con la llegada del VAR y los minutos que se pierden en la toma de decisiones. Los estudios sobre tiempo neto de juego determinaron que la mayoría de los partidos están lejos de los 90 minutos estipulados por el reglamento. La propuesta es detener los cronómetros para que realmente se jueguen dos tiempos de 45 minutos.

La otra regla que se analiza modificar es el offside milimétrico que se viene cobrando con ayuda del VAR. De ahora en más se buscaría darle la ventaja al atacante sobre el defensor en el caso de que los futbolistas se encuentren sobre una misma línea. De esta manera no se cobrarían más posiciones adelantadas por un hombro o una rodilla.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Arsene Wenger, director de desarrollo de FIFA, tienen como prioridad actualizar las reglas con la premisa de tener un fútbol sin tanto tiempo perdido y donde haya más transparencia en la toma de decisiones arbitrales.

FIFA quiere tiempo neto en el fútbol: parar el cronómetro y que no haya descuento

En la reunión del sábado se pondrá sobre la mesa de debate la posibilidad de parar el tiempo cada vez que el partido se detenga por algún motivo: jugador lesionado, festejos de goles, cambios o revisión de jugadas por el VAR. De esta manera, se intentará mejorar tiempo neto de juego y dejaría de aplicarse el tiempo adicional que deciden los árbitros al final del primer y segundo tiempo.

Otra de las opciones sería medir cada detención del juego con un cronómetro y luego adicionar exactamente el tiempo que se haya perdido.

La posición adelantada de cuerpo completo y no una parte del cuerpo

Uno de los primeros puntos que se tratará en Londres será la posición adelantada y la manera en que hoy se aplica provocando muchas polémicas y retraso en el juego cada vez que interviene el VAR para tirar las líneas y determinar si un atacante estaba habilitado o no. Lo que se buscaría es que el offside se cobre de ahora en más por un cuerpo completo y no por una parte del cuerpo (brazo, hombro, rodilla). La ventaja sería para el atacante: si está en la misma línea que el defensor se lo consideraría en posición lícita.

Cambio extra por lesiones o golpes en la cabeza

Si bien esta norma se aplicó en 2022, ahora la IFAB deberá confirmarla para que sea plasmada en las reglas de juego de manera definitiva. En este caso, cuando un equipo haya agotado los cambios o las ventanas de cambios, podrá tener una modificación extra si un jugador sufre un golpe en la cabeza que no le permite seguir en la cancha.

Desarrollo del VAR: qué se puede mejorar en el uso de la tecnología en el fútbol

Otro de los puntos que será tratado en la agenda de la IFAB será el desarrollo del VAR y qué cambios podrían aplicarse sobre el uso de la tecnología en el arbitraje. En este caso, uno de los puntos cruciales sería el del offside semiautomático (utilizado por ejemplo en el Mundial de Qatar 2022) que podría cambiar en caso de modificarse la regla.

Tema penales: la norma “anti Dibu” para que los arqueros no molesten a los pateadores

Otro de los puntos que se buscará instrumentar a partir de junio: evitar que los arqueros puedan poner nerviosos o molesten a los ejecutantes de penales, ya sea durante los 90 minutos o en una definición por penales. Esta norma “Anti Dibu” buscaría que los arqueros se queden sobre la línea de meta y no puedan interactuar con el rival ejecutante ni pueda demorar el remate.

Invasión de un suplente en la cancha: si no interviene en la jugada, será gol

Aunque no sea una de las reglas más importantes a modificar en la reunión en Londres, también se dejará en claro que si un suplente pisa el terreno de juego pero no interviene en la jugada, el gol de su equipo no tendrá que ser anulado. El árbitro podrá amonestarlo por invasión de campo.

Fuente: TN