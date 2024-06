Francia-Polonia e Inglaterra-Eslovenia, los partidos destacados de este martes en la Eurocopa 2024

Este martes continúa la Eurocopa Alemania 2024 con cuatro partidos correspondientes a la tercera y última fecha de los grupos C y D, que define sus clasificados a octavos de final. En esa instancia ya está el anfitrión, Suiza, España e Italia.

En el primer turno, desde las 13 (hora argentina), se dirime la zona D con los duelos Países Bajos vs. Austria en el estadio Olímpico de Berlín y Francia vs. Polonia en el Signal Iduna Park de Dortmund. Luego, desde las 16, se decide la C con los encuentros Inglaterra vs. Eslovenia en el recinto Rhein Energie de Colonia y Dinamarca vs. Serbia en el Allianz Arena de Munich.

Partidos del martes 25 de junio

13: Países Bajos vs. Austria (ESPN y Star+).

13: Francia vs. Polonia (Star+).

16: Dinamarca vs. Serbia (Star+).

16: Inglaterra vs. Eslovenia (ESPN y Star+).

*Todos los horarios pertenecen a la Argentina.

El certamen del Viejo Continente de puede ver en vivo por televisión en la Argentina a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “pack fútbol”).

Hasta el momento se desarrollaron 28 de los 36 partidos programados para la primera etapa de la Eurocopa 2024. El torneo cuenta con seis grupos de seis selecciones cada uno, en los que las dos mejores y los cuatro mejores terceras se clasificarán a octavos de final. De ahí en adelante habrá cruces de eliminación directa, a partido único, hasta llegar a la final. Italia busca convertirse en la segunda selección de la historia que consigue defender el título del certamen más importante del Viejo Continente, tras lo hecho por España en 2008 y 2012.

Octavos de final

29 de junio - Suiza vs. Italia - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 13

vs. - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 13 29 de junio - Alemania vs. 2° del C - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 16

vs. 2° del C - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 16 30 de junio - 1° del C vs. 3° del D, E o F - Veltins-Arena de Gelsenkirchen - Hora: 13

30 de junio - España vs. 3° del A, D, E o F - Rhein Energie de Colonia - Hora: 16

vs. 3° del A, D, E o F - Rhein Energie de Colonia - Hora: 16 1° de julio - 2° del D vs. 2° del E - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 13

1° de julio - 1° del F vs. 3° del A, B o C - Deutsche Bank Park de Frankfurt - Hora: 16

2 de julio - 1° del E vs. 3° del A, B, C o D - Allianz Arena de Munich - Hora: 13

2 de julio - 1° del D vs. 2° del F - RB Arena de Leipzig - Hora: 16

Tabla de campeones de la Eurocopa 2024

A lo largo de las 16 ediciones de Eurocopa que se disputaron desde la fundación del certamen en 1960, Alemania y España son los que más veces gritaron campeón, con tres títulos cada uno. Italia, ganador de la última, y Francia, se consagraron en dos oportunidades. Por último, seis selecciones levantaron el trofeo en una ocasión: Rusia, República Checa, Portugal, Países Bajos, Dinamarca y Grecia.