Afirman que Manchester United viene por Carlos Tevez

La bomba se activó en Inglaterra y rápidamente hizo ruido en la Argentina: Manchester United quiere a Carlos Tevez para reemplazar al lesionado Marcus Rashford, según publican los diarios británicos en las últimas horas a modo de adelanto.

Tevez estaría en la mira del United porque necesita un refuerzo de manera urgente ante la fractura de Rashord que lo dejará dos meses sin jugar. Entonces apareció Carlitos porque reúne algunas condiciones esenciales: experencia, bajo costo y ya sabe que lo que es jugar en Old Trafford.

Uno de los diarios más importantes Mail Online habla concretamente del interés del Manchester United para sumar a Tevez antes del 31 de enero para que vuelva a jugar en la Premier League.

Manchester United 'line up sensational loan swoop for former striker Carlos Tevez' as they seek replacement for injured Marcus Rashford#MUFChttps://t.co/Uv1b1JDnxv

— MailOnline Sport (@MailSport) January 23, 2020