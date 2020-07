La respuesta de Setién sobre el rumor de salida de Messi del Barcelona

Enrique Setién aseguró hoy que no tiene indicios del malestar de Lionel Messi del que se habla en Barcelona, motivo por el cual habría frenado la negociación para su renovación con el club catalán y hasta por el cual se plantea incluso cumplir con su contrato, a finalizar en junio de 2021, y salir de la institución.

«Yo no voy a especular con esto porque a él no le escuché nada. Son noticias de las que no tengo ninguna constancia de que él las haya comentado, por lo tanto no tengo nada que decir, no quiero especular con esto», reiteró el entrenador del Barcelona.

Setién aseguró además que La Pulga no ha cambiado en su estado de ánimo pese a la catarata de rumores forjados a su alrededor: «Lo veo bien a Leo, todo lo demás son especulaciones en las que yo ni entro ni salgo, para eso están ustedes», les dijo a los periodistas y añadió: «Yo le veo bien entrenando, hablamos lo que tenemos que hablar y nada más».

Por último sobre este tema señaló:» Él es perfectamente consciente de lo que tiene que hacer en cada momento en el partido, ya hemos hablado muchas veces de esto, él toma decisiones y no creo que la edad que tiene tenga ninguna influencia en este momento que toca».

Su situación como entrenador del Barcelona

Quique Setién respondió sin rodeos a la consulta sobre la inestabilidad que tendría en su cargo a partir de perder el liderazgo de la Liga de España tras los dos últimos empates del equipo. «No gasto un segundo en ver más allá de lo que tengo que ver, que es el próximo partido, que será importantísimo. Es verdad que tenemos que acertar más en las cosas para ganar los partidos y en eso trabajamos todos los días», remarcó.

-«Esta situación de tanto hablar no la podemos controlar los entrenadores. Esto es el circo en el que estamos metidos y lo aceptamos, por eso somos entrenadores y no hay nada más que decir».

-«No me desgasto ni un minuto ni en leer ni en escuchar. Sé que hay mucho ruido alrededor porque me consta pero yo tengo que estar centrado en mi tarea y no es la primera vez que un entrenador afronta una situación como esta cuando los resultados no acompañan».

-Sobre su autoridad en el vestuario: «Entiendo que en cada club hay sus escalones y sus jerarquías y eso es algo que se gana con el tiempo a base de tener un rendimiento extraordinario durante mucho tiempo. Así se adquiere una jerarquía. A mí no me han impedido nada, al contrario, me han ayudado a tomar decisiones en muchas ocasiones para tener las cosas claras porque además no soy un entrenador que tenga que imponer cosas sino que trato de convencer, de hablar y de debatir».

El caso Griezmann

-«Él está bien, intercambiamos algunas palabras pero Antoine es un grandísimo profesional, es un jugador que en el fondo puede entender esta situación como le ha pasado seguramente en otras épocas de su vida futbolística, como nos ha pasado a todos, pero es un chico extraordinario, tremendamente profesional y no le va a afectar para cuando tenga que volver a jugar porque es muy positivo siempre y estoy seguro que podremos contar con él al cien por cien cuando tenga que volver al campo».

